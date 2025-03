Ein Dank an die Fristinger Feuerwehr „für beispiellosen Hochwassereinsatz“

Die Freiwillige Feuerwehr Fristingen hat bei ihrer Dienst- und Jahresversammlung Bilanz gezogen. Vorsitzender Markus Hörbrand begrüßte dazu im voll besetzten Fristinger Schützenheim 72 aktive und passive Mitglieder. Gekommen waren auch Oberbürgermeister Frank Kunz, Zweiter Bürgermeister Johann Graf, Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger sowie Ehrenkommandanten Wunibald Wunderle. Das Totengedenken galt den verstorbenen Mitgliedern des Vereins, zuletzt Ludwig Schweizer, Leonhard Gutmair und Franz Gallenmiller. Kommandant Matthias Mesch berichtete über die Durchführung von insgesamt vier Einsätzen und sieben Übungen. Nach den ausführlichen Berichten des Jugendwarts Daniel Hitzler, Schriftführer Martin Sager und Kassierer Helmut Link erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft. Die Kasse wurde von Lorenz Jung und Johann Graf geprüft.

Verdiente Mitglieder werden in Fristingen ausgezeichnet

Für 25 Jahre im aktiven Dienst der Feuerwehr wurden Anton Link, jun., Matthias Gütinger, Thomas Wunderle und Tobias Steiner von Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger ausgezeichnet. Danach dankte Oberbürgermeister Frank Kunz im Namen der Stadt Dillingen „für den beispiellosen Einsatz während des Hochwassers“. Es habe so im Stadtgebiet verhindert werden können, dass Oberflächenwasser in die Häuser gedrückt wurde. Im Anschluss wurden allen beteiligten Wehrmännern die „Bayerische Fluthelfer-Nadel“ des Freistaat Bayern verliehen. Neu aufgenommen in die Feuerwehr wurden: Felix Jung, Lukas Gutmair und Philipp Schmid.

Im Anschluss bedanke sich Markus Hörbrand bei dem scheidenden Jugendwart Daniel Hitzler und seinem Stellvertreter Patrick Jung für deren Engagement in den vergangenen Jahren. Zudem dankte Hörbrand dem neuen Jugendwart Tobias Steiner mit Stellvertreter Julian Steiner für die Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen.

