Orientierung verloren: Frau landet bei Fristingen im Straßengraben

Die Fahrt einer 51-Jährigen endete am Samstagmorgen im Straßengraben. Die Frau war mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Kicklingen in Richtung Fristingen unterwegs, um anschließend nach links in den Priehlweg abzubiegen. Aufgrund der Dunkelheit verlor sie laut Polizeiangaben kurzzeitig die Orientierung, bog etwa fünf Meter vor der Einmündung ab und fuhr mit ihrem Fahrzeug in den Graben. Der Pkw musste durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst aus dem Graben gezogen werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)

