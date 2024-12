In Fronhofen gab es an Heiligabend ein etwas anderes Krippenspiel

Ein etwas anderes Krippenspiel hat es an Heiligabend in Fronhofen gegeben. Dieses Jahr wurde das Krippenspiel von Jugendlichen und Erwachsenen im Alter von 16 bis 54 Jahren dargeboten. Im Vorfeld sorgte ein Quartett aus vier Frauen unter Leitung von Mario Hurler für die entsprechende Einstimmung.

Als Josef und Maria vor ihnen standen, gab es keinen Platz im Haus

Die Geschichte der Geburt Jesu wurde hierzu mit dem Stück in das Dorf nach Fronhofen geholt und es wurden in Dialekt die Texte gesprochen. So gab es Frauen und Wirte, die sich zwar Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder und des Dorfes machten, aber als Maria und Josef vor ihnen standen, hatten sie auch keinen Platz in ihrem Haus.

Drei Hirten machten sich auch auf den Weg und besuchten als erste das Kind in der Krippe und legten diesem ihr Leben zu Füßen. Sie erkannten, dass Gott keine Gewalt will, sondern Liebe.