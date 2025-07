Krieger- und Soldatenverein feiert in Fronhofen sein langjähriges Bestehen

Der Krieger- und Soldatenverein Fronhofen/Thalheim/Oberringen feiert am kommenden Wochenende sein 150-jähriges Gründungsjubiläum. Bei den Besuchern soll und wird das Fest zahlreiche Emotionen hervorrufen. Diese reichen dann von Ergriffenheit und Trauer bis hin zu Freude und Zuversicht. Diese „Achterbahnfahrt der Gefühle“ ist natürlich verschiedenen Umständen geschuldet.

Zum einen sorgen die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten für Angst und Unbehagen auch in Deutschland. Im Angesicht dieses aktuellen Weltgeschehens bekommt der Krieger- und Soldatenverein eine noch größere Bedeutung.

Und zum anderen hat sich der Krieger- und Soldatenverein aus dem Kesseltal durch drei Satzungsänderungen fast schon einen gesellschaftlichen Auftrag auferlegt. Vorsitzender Xaver Hurler erklärt: „Neben dem Andenken an die Kriegsopfer wird als weiteres gleichwertiges Ziel der Einsatz für Frieden in die Satzung aufgenommen.“ Somit verwundert es auch nicht, dass das anstehende Fest auch zur Erhaltung der Lebendigkeit des Vereins dient. Für die Zukunftsfähigkeit sorgte der Verein mit der dritten Satzungsänderung, dass nicht nur Soldaten in den Verein aufgenommen werden können. Es kann jeder, auch unabhängig vom Geschlecht, Mitglied werden.

Höhepunkt ist die Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal

Und genau diese mittlerweile 44 Mitglieder laden nun die gesamte Bevölkerung zu ihrem Jubiläum ein. Das Fest beginnt am Samstag, 5. Juli, ab 19 Uhr in der Festhalle von Mario Hurler mit dem Festabend, musikalisch mitgestaltet von den „Dorfstadl Musikanten“. An diesem Abend finden auch die Ehrungen statt. Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit dem Empfang der Vereine im Pfarrhof und dem anschließenden Festgottesdienst. Danach findet als Höhepunkt die Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal statt, unter anderem mit einem ergreifenden Friedenslied, welches der Kirchenchor Fronhofen zusammen mit den KSV-Mitgliedern singt. Nach dem Marsch zur Festhalle von Mario Hurler, begleitet vom Musikverein Bissingen, stärken sich alle beim Mittagessen. Weitere Programmpunkte sind dann die Grußworte und die Festansprache, bevor die Gäste mit Kaffee und Kuchen versorgt werden. Am Abend klingt das Fest dann aus.