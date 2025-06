Sperrung nach Frontalzusammenstoß auf B16: Zwei Personen verletzt

Auf der B16 zwischen Peterswörth und Gundelfingen kam es am Mittwoch zu einem Frontalzusammenstoß. Wie die Polizei berichtet, geriet die unfallverursachende Person offenbar aus Unachtsamkeit gegen 16.45 Uhr auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam. Beide Fahrer wurden verletzt, eine Person wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Beide Fahrbahnen waren laut Polizei zwei Stunden lang gesperrt. (AZ)

