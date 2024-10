Lange Gesichter beim FC Gundelfingen und der SSV Glött

Nachdenklich standen Trainer Thomas Rudolph und Kaderplaner Rudi Schiller nach dem 0:0 des FC Gundelfingen in der Landesliga Südwest gegen den VfL Kaufering am Spielfeldrand und grübelten. Trotz gefühlten 80 Prozent Ballbesitz hatte der FCG keinen Treffer erzielt. Erstmals in dieser Saison gingen die Gundelfinger damit torlos vom Platz. „Es hat die letzte Konsequenz gefehlt. Insbesondere in der ersten Halbzeit“, bemängelte Rudolph und stellte fest: „Die ersten Monate haben wir immer ganz stark begonnen, uns gleich etliche Chancen erarbeitet. Gegen Kaufering und auch in der vergangenen Woche beim TSV Schwabmünchen war das nicht der Fall, beide Male bin ich mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden.“

Ärgerlich ist aus Sicht von Rudolph auch, „dass wir zuhause zu viel liegen lassen.“ Zwar habe Kaufering in der Summe gut verteidigt, trotzdem hätte mehr als die Nullnummer herausspringen müssen. Ähnlich wie bei den Unentschieden gegen den SC Olching (1:1) oder den FSV Pfaffenhofen (2:2). Allerdings war es dem Coach auch wichtig, dass er keinesfalls den Stab über sein Team brechen wolle, vielmehr will er die Sinne schärfen. „Wir haben noch sechs Spiele bis zur Winterpause, die extrem wichtig sind. Da werden die Weichen fürs Frühjahr gestellt“, ist Rudolph überzeugt. Der unter der Woche mit seinen Schützlingen daran arbeiten will, um im ersten Rückrunden-Heimspiel am Samstag gegen den FC Memmingen II wieder von Beginn an da zu sein.

„Unser Trainer hat die Mannschaft hervorragend eingestellt und trotz vieler Ausfälle eine funktionierende Einheit und Aufstellung auf das Feld gebracht“, sprach Höchstädts Sportlicher Leiter Johannes Ebermayer seinem Trainer Michael Mayerle nach dem überraschenden und gleichzeitig verdienten 3:1-Heimsieg in der Kreisliga Nord gegen Bezirksligaabsteiger SV Holzkirchen ein großes Kompliment aus. Mayerle musste alle drei bisher in der Saison eingesetzten Innenverteidiger ersetzen, fand mit Routinier Sebastian Wanek und Tino Gritzuhn aber eine bestens funktionierende Lösung. „Der Fokus gilt nun den letzten drei Spielen bis zur Winterpause, hier wollen wir uns mit möglichst vielen Punkten für die bisher starke Saisonleistung belohnen und den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter ausbauen“, blickt Johannes Ebermayer nach vorne.

Mit dem 1:0- Sieg beim SC Bubesheim hat der SV Holzheim in der Kreisliga West für die vielleicht größte Überraschung am Wochenende gesorgt. „Wir sind mit einer guten Stimmung nach Bubesheim gefahren und haben uns in der Halbzeit nochmals fest vorgenommen, dass wir unsere Chance bekommen, wenn wir weiterhin disziplinierte Abwehrarbeit leisten“ erklärte SVH-Coach Thomas Weber nach der Partie. Dass es durch den Siegtreffer durch Pascal Petermann in der Nachspielzeit gar drei Zähler wurden, sorgte natürlich für strahlende Gesichter bei den Aschberglern am späten Samstagnachmittag.

Die Glötter konnten ihr Heimspiel einmal mehr nicht siegreich gestalten. Gegen die TSG Thannhausen waren die SSV-Kicker mit dem torlosen Remis sogar noch richtig gut bedient. Für die Chalkidis-Truppe bereits das dritte Heimspiel in Folge ohne Sieg. Die Mannschaft tut sich aktuell extrem schwer Chancen zu kreieren. Gegen die TSG hatte die Offensive der Blau-Weißen gerade mal zwei nennenswerte Möglichkeiten in 90 Minuten zu verzeichnen. „Wir sind gedanklich viel zu langsam in unseren Aktionen“, so der Glötter Übungsleiter Chrisovalantis Chalkidis, der generell mit der Einstellung und dem Auftreten seiner Schützlinge alles andere als zufrieden ist. „Da fehlt es an Wille, Leistungsbereitschaft oder auch Leidenschaft. So wird es gegen jeden Gegner schwer.“ Insbesondere im Spiel nach vorne hat die SSV momentan nur ganz wenig zu bieten. Nach dem Ausfall von Kapitän Raphael Martin hat sich das am Sonntag noch deutlicher gezeigt.

FC Lauingen leistet Schützenhilfe für Stadtrivalen Türk Gücü

Der FC Lauingen hat gegen den bisherigen Tabellenführer TSV Balzhausen über die volle Distanz kaum Chancen zugelassen und einen wichtigen 1:0-Heimsieg eingefahren. Wenn es überhaupt was zu bemängeln gab, dann das, dass die Möglichkeiten zur Vorentscheidung nicht genützt wurden, bemängelt Sportleiter Joachim Hauf.

Schützenhilfe konnte der FCL dem Stadtrivalen Türk Gücü Lauingen mit dem Dreier gegen Balzhausen leisten. Das Team von Trainer Sezgin Er nutzte die Gunst der Stunde und übernahm mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei der SpVgg Wiesenbach die Tabellenführung. Dass die türkische Kraft diese Saison ganz oben mitmischen würde, das hatte sich Coach Sezgin Er auch erhofft. „Wir haben eine starke Truppe, die etwas erreichen kann“, sagte er vor dem Start in die Runde und scheint damit recht zu haben.

SSV Dillingen atmet nach Sieg im Kellerderby auf

Aufatmen bei der SSV Dillingen nach 3:1 im Kellerderby gegen den TSV Offingen. Dieser Sieg sollte der Truppe von Spielertrainer Michael Hildmann Auftrieb für das Nachholspiel am morgigen Mittwoch beim Landkreisrivalen FC Gundelfingen II geben, der selbst zuletzt ein spielfreies Wochenende genießen konnte. (her/wab/RÖB/gb/fcljoh