Starkregen und Hochwasser: Der FCG weicht zum TV Gundelfingen aus

Fußball: Neuansetzungen in alle regionalen Ligen. Das Bayernliga-Relegationsspiel des FC Gundelfingen steigt jetzt am Sonntag auf dem TVG-Platz.

Die anhaltenden starken Regenfälle wirbeln in Nordschwaben den für Samstag angesetzten letzten Spieltag der Fußball-Saison 2023/24 komplett durcheinander. Absetzungen und Verschiebungen wegen Hochwasser und unbespielbarer Plätze sind die Folge des aktuellen Wettereinbruchs. Auch das Bayernliga-Relegationsspiel des FC Gundelfingen gegen Türk Gücü Augsburg ist betroffen und soll jetzt am Sonntag stattfinden. Allerdings auf dem Platz des TV Gundelfingen.

Feuerwehr und FCG-Mitglieder erstellen vorab Sandbarrieren, um das Gundelfnger Schwabenstadion gegen das drohende Hochwasser zu schützen. Foto: Walter Brugger

Das Hochwasser der Donau hat das Schwabenstadion im Griff, eine Austragung dort war am Samstag unmöglich. Am Samstagabend dann wurde entschieden, die entscheidende Relegationspartie um den Bayernliga-Erhalt gegen Türkspor am Sonntag um 17 Uhr auf dem Platz des TV Gundelfingen an der Haunsheimer Straße auszutragen.

Abgesagt wurden auch die Partien der Kreisliga West sowie das Spiel der SSV Höchstädt in der Kreisliga Nord. Die Kreisliga-West ist für Sonntag, 15 Uhr, neu angesetzt, die KL Nord für Sonntag, 15.30 Uhr. Ob die Hochwasserlage etwa in Altenmünster, Lauingen oder im Landkreis Günzburg Fußball zulässt, erscheint zumindest fraglich. Noch nicht neu terminiert war, Stand Samstagabend, das Höchstädter Spiel bei der SG Ebermergen/MS.

Keine vollständige Absage erfolgte für die darunter angesiedelten Klassen. So spielten in der Kreisklasse West 2 die SpVgg Bachhagel 4:1 gegen Wasserburg und Ziertheim 0:1 gegen TGB Günzburg. Die restlichen Begegnungen sind für Sonntag, 15 Uhr, neu angesetzt. In der KK Nord 2 trennten sich Eggelstetten und Unterthürheim 2:2. Es war hier die einzige Partie, alle anderen sollen nun am Dienstag, 18.30 Uhr, ausgetragen werden.

In der A-Klasse West 2 verlor Peterswörth gegen Schretzheim II mit 1:4. Die weiteren Spiele, die komplette AK West 3 und die ausgefallenen B-Klassen-Begegnung sind für Sonntag neu angesetzt. Auf unterster Fußball-Ebene trennten sich Ziertheim II und TGB Günzburg II 4:4, der TV Gundelfingen II schlug Gast SG Autenried/Hochwang II mit 5:0.

Lesen Sie dazu auch