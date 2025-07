Die Pfarrei Blindheim erinnert an Prälat Johann Limbacher, der vor wenigen Wochen gestorben ist. Ein Gedenkgottesdienst findet am Freitag, 4. Juli, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin statt. Anlass ist Limbachers 60. Priesterjubiläum und die damalige Primiz in Blindheim.

