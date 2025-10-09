„Gefühle in Farbe“: Roswitha Lenz stellt in der Sparkasse in Dillingen aus

Die Schalterhalle der Sparkasse Dillingen ist wohl selten so bunt wie an diesem Abend. Insgesamt 35 Bilder strahlen an diesem Abend nicht nur die Geschäftskunden, sondern auch die Gäste der Vernissage an. Es herrscht eine beschwingte Atmosphäre, als Heinz Gerhards, Vorsitzender des Vereins Kultur und Wir, die Veranstaltung eröffnet.

Nachdem die Gruppe Burning Wood die Gäste musikalisch auf die Vernissage im Rahmen der Dillinger Landkreis-Kulturtage eingestimmt hat, dankt Gerhards der Sparkasse Nordschwaben dafür, dass sie die Schalterhalle als Location zur Verfügung gestellt wird. Er erwähnt dabei Sparkassenvorstand Wolfgang Winter sowie die Organisatoren Melanie Weißenburger und Thomas Eser. Roswitha Lenz sei ein positives Beispiel dafür, dass Künstlerinnen und Künstler des Landkreises nicht nur Kunst produzieren, sondern auch bereit sind, diese den Menschen zugänglich zu machen und zu erklären. Sparkassenvorstand Winter sagt, die Ausstellung im Rahmen der Dillinger Landkreis-Kulturtage sei eine Bereicherung für die Kundinnen und Kunden und eine farbenfrohe Aufwertung der Schalterhalle.

Für eine Studentenwohnung brauchte es eine farbige Deko

Laudator Rainer Wanek bezeichnet die Künstlerin als Spätberufene. Zwar war schon in der Schule Kunst das Lieblingsfach der Blindheimerin, jedoch habe es im Laufe ihres Lebens andere Prioritäten gegeben. Erst als ihr Sohn das Elternhaus verließ, rückte diese Leidenschaft wieder auf der Prioliste nach oben, denn er brauchte für seine Studentenwohnung eine farbige Deko. Und so fing die Blindheimerin mit dem Malen an. Roswitha Lenz, so betont Wanek, sei eine Gefühls-Malerin. So lauten die Titel aller ihrer Ausstellungen „Gefühle in Farbe “ – dieses Mal heißt die Schau „Gefühle in Farbe 25“.

Durch die Postkarten kommen die Bilder zu den Menschen

Zum Schluss zitiert Wanek Udo Jürgens mit einer Zeile aus dem Lied „Mein Bruder ist ein Maler“. „Roswitha Lenz ist eine Malerin und ein Bild aus ihrer Hand sagt mehr als tausend Melodien“, stellt der Laudator heraus. Er dankt Roswitha Lenz dafür, dass viele Menschen an ihren emotionalen Werken und an ihrem künstlerischen Tun teilhaben dürfen. Die Künstlerin selbst sagt, dass nicht sie im Mittelpunkt stehen wolle, sondern „die Bilder heute die Hauptakteure sind“. Sie wünscht allen, den Abend zu genießen und stellt ein Bonbonglas sowie Postkarten ihrer Bilder zur Verfügung. „Die Bonbons sind dazu da, allen Besuchern den Tag zu versüßen. Die Postkarten sind dazu da, dass die Bilder nicht wieder lange warten müssen, bis jemand zu ihnen kommt, sondern jetzt kommen sie zu den Menschen.“

Das Interesse ist bei den Besucherinnen und Besuchern, unter ihnen auch Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank, geweckt. Und so werden die Kunstwerke lange und intensiv betrachtet.