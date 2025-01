Geldautomat aufgebrochen: Bankfiliale in Fristingen soll in Kürze wieder öffnen

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag im Dillinger Stadtteil Fristingen einen Geldautomaten aufgebrochen und eine hohe Summe gestohlen. Die Täter hatten sich zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Filiale der VR-Bank Donau-Mindel in der Demleitnerstraße verschafft und den Geldautomaten geknackt.

Nach dem Einbruch ist die Bankfiliale am Freitagmorgen geschlossen, die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. „Ich habe gar nichts mitbekommen“, sagt ein Anwohner auf Anfrage unserer Redaktion. Die Kripo habe ihn gefragt, ob er einen lauten Knall in der Nacht gehört habe. Er habe aber nichts gehört, teilt der Nachbar mit.

Polizei sucht nach Diebstahl aus Geldautomaten in Dillingen Zeugen

Die Polizei hatte am Donnerstag darüber informiert, dass die erbeutete Summe im hohen fünfstelligen Bereich liegt. Am Gebäude selbst und am Geldautomaten entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Weitere Angaben machte die Polizei am Freitag nicht. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 09071/560 zu melden.

Nach dem Einbruch war die Fristinger Bankfiliale am Donnerstag und Freitag geschlossen. Sie soll im Laufe der nächsten Woche wieder geöffnet werden.

Die VR-Bank Donau-Mindel informiert in einem Aushang, dass die Filiale am 30. und 31. Januar geschlossen ist. Vorstandsvorsitzender Alexander Jall sagt auf Anfrage, dass die Geschäftsstelle so schnell wie möglich wieder geöffnet werden soll. Dies werde „im Laufe der kommenden Woche“ geschehen. Details nennt Jall wegen der laufenden Ermittlungen nicht. Von außen sei an dem Bankautomaten wenig zu sehen. „Es war keine Sprengung“, erläutert Jall. „Der größte Schaden ist hier die entwendete Geldsumme“, stellt der Schretzheimer fest. Vor zwei Jahren ist ein Geldautomat der VR-Bank Donau-Mindel in Leipheim gesprengt worden, informiert der Vorstandsvorsitzende.

Einen ähnlichen Vorfall gab es im Dezember 2016 im Landkreis Dillingen: Damals wurde ein Geldautomat in der Raiffeisenbank in Kicklingen gesprengt. Die inzwischen geschlossene Filiale gehörte zur einst selbstständigen Raiffeisenbank Aschberg. Nach der Explosion klaffte in der Fensterfront der Filiale ein großes Loch. Der Sachschaden lag damals bei 30.000 Euro.