Plan für Naturschutzgebiet bei Lutzingen wird überarbeitet

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Lutzingen haben die Mitglieder über ein Naturschutzgebiet diskutiert. Konkret ging es um den sogenannten „Managementplan für das FFH-Gebiet Nebel-, Kloster- und Brunnenbach“. Der Plan entsprach nicht mehr dem aktuellen Stand und musste aktualisiert werden. Bürgermeister Christian Weber und der Gemeinderat haben daher eine neue Entwurfsfassung geprüft und für die Regierung von Schwaben eine Stellungnahme abgegeben.

