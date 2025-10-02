Icon Menü
Gemeinderat Lutzingen bei Höchstädt diskutiert über Naturschutzgebiet

Gemeinderat

Plan für Naturschutzgebiet bei Lutzingen wird überarbeitet

Der Gemeinderat hat über Änderungen beim Naturschutzgebiet beraten. Um was es konkret geht – und warum Lutzingen für den Erhalt von Rufbussen ist.
Von Horst von Weitershausen
    Ein FFH-Gebiet ist eine Flora-Fauna-Habitat-Zone. Eine solche Zone gibt es auch bei Lutzingen.
    Ein FFH-Gebiet ist eine Flora-Fauna-Habitat-Zone. Eine solche Zone gibt es auch bei Lutzingen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Lutzingen haben die Mitglieder über ein Naturschutzgebiet diskutiert. Konkret ging es um den sogenannten „Managementplan für das FFH-Gebiet Nebel-, Kloster- und Brunnenbach“. Der Plan entsprach nicht mehr dem aktuellen Stand und musste aktualisiert werden. Bürgermeister Christian Weber und der Gemeinderat haben daher eine neue Entwurfsfassung geprüft und für die Regierung von Schwaben eine Stellungnahme abgegeben.

