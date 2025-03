Geplante Kliniken-Insolvenz im Kreis Dillingen ist ein Schock, aber auch eine Chance

Es sind Zeiten, in denen politische Gewissheiten ins Wanken geraten. Mit Donald Trump steht auf einmal das deutsch-amerikanische Bündnis infrage. Nach dem Erstarken der in Teilen rechtsextremistischen AfD machen sich viele Menschen Sorgen um die Demokratie. Und in der Landkreispolitik gibt es jetzt ebenfalls einen großen Knall. Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen sind nach Lage der Dinge pleite. Das ist ein Schock. Landrat Markus Müller hat nach seinem Amtsantritt vor drei Jahren zwar wiederholt davor gewarnt, dass eine Insolvenz der Kreiskliniken drohe. So recht geglaubt hat das dem FW-Politiker aber niemand. Der neue Landkreischef als Aufsichtsratsvorsitzender und Kliniken-Geschäftsführerin Sonja Greschner, so die zerplatzte Hoffnung, werden es als Hauptverantwortliche schon richten und das in schwere See geratene Krankenhaus-Schiff auf Kurs bringen. Mit der Krankenhausreform droht jetzt der Untergang.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis