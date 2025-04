Geplatzter Reifen fängt bei Aislingen Feuer

Ein geplatzter Reifen hat am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2028 zwischen Aislingen und Gundremmingen Feuer gefangen. Darüber informiert die Polizei. Gegen 15.35 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Anhängergespanns die Straße. Kurz nach dem Ortsausgang Aislingen bemerkte er einen geplatzten Reifen am Anhänger.

Geplatzter Reifen eines Anhängergespanns beginnt zu brennen

Um an einer geeigneten Stelle zu halten, fuhr er einige hundert Meter weiter. Der geplatzte Reifen fing zwischenzeitlich Feuer. Nachdem eigene Löschversuche erfolglos blieben, rückte die Feuerwehr Aislingen mit 20 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Am Anhänger entstand laut Polizei ein Schaden von rund 1000 Euro. Weil auch ein weiterer Reifen am Anhänger geplatzt war, geht die Polizei davon aus, dass ein Defekt an der Bremse des Anhängers vorlag. (AZ)