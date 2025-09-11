Auto-Influencer Gercollector macht Halt in Mödingen

Ein besonderes Highlight erlebten die Teilnehmenden der diesjährigen EmpowerLand-Camps: Der bekannte Auto-Influencer Gercollector, dem über 2,5 Millionen Follower auf Instagram und YouTube folgen, besuchte die Augsburger Kinder auf dem Stettenhof in Mödingen und brachte nicht nur glänzende Sportwagen, sondern auch jede Menge Begeisterung mit.

Gercollector begeistert Kinder in Mödingen

Gercollector hat sich in Sozialen Medien einen Namen mit Videos seiner Sportwagen gemacht. Dort zeigt er sich gern mit Helm und teuren Autos, die er oft an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit bringt. Die rund 40 Kinder zwischen acht und dreizehn Jahren konnten die Fahrzeuge aus nächster Nähe bestaunen und einige sogar bei einer Ausfahrt im Rennwagen dabei sein. „Es war faszinierend, zu sehen, wie sehr die Kinder gestrahlt haben. Plötzlich waren wirklich alle – Jungs wie Mädchen – autobegeistert“, berichtet Philipp Reisner, Gründer von EmpowerLand. „Dieser Besuch war mehr als ein kurzer Adrenalinkick: Es war eine Erfahrung, die die Kinder ermutigt hat, groß zu träumen und Neues auszuprobieren.“

Die Kinder auf dem Stettenhof in Mödingen freuten sich über den Besuch von Gercollector. Foto: EmpowerLand

Seit mehreren Jahren bietet EmpowerLand einwöchige Sommer-Camps, in denen Kinder Selbstvertrauen entwickeln, Freundschaften schließen und über sich hinauswachsen sollen. Begleitet von einem professionellen Team aus Pädagogik, Psychologie und Coaching lernen sie, ihre Stärken zu entdecken, mit Emotionen umzugehen und Mut fürs Leben zu entfalten.