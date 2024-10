Gerrit Maneth ist neuer Vorsitzender der Freien Wähler Höchstädt

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Freien Wähler Höchstädt. Dabei wurde der frühere Bürgermeister Gerrit Maneth zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er ist Nachfolger des bisherigen Vorsitzenden Fabian Weiß, der nicht mehr kandidierte.

Stadtrat Weiß konnte krankheitsbedingt nicht an der Versammlung teilnehmen. Deshalb übernahm die stellvertretende Vorsitzende Eva Graf-Friedel die Leitung der Versammlung. Graf-Friedel erwähnte in ihrem Bericht laut Pressemitteilung verschiedene Aktivitäten wie Teilnahme am Christkindlmarkt, Ostereiersuche, Unterstützung Entenrennen, Familienwanderung und Grillfest. Schatzmeister Armin Regending erläuterte die solide finanzielle Situation.

Graf-Friedel gab vor den Neuwahlen bekannt, dass Fabian Weiß aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren wollte und sie selbst den stellvertretenden Vorsitz gerne in jüngere Hände übergeben möchte. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Gerrit Maneth, stellvertretende Vorsitzende Simone Bschorer, Schatzmeister Armin Regending, Beisitzer Angelina Schabert, Jakob Kehrle, Roland Liebl, Kassenprüfer Wolfgang Eder und Rainer Friedel. Der Vorstand wird ergänzt durch den Ehrenvorsitzenden Reinhard Kunzmann und die Stadträte Eva Graf-Friedel, Hans Mesch und Fabian Weiß.

Maneth dankt Weiß und Graf-Friedel für „großes Engagement“

Der neue Vorsitzende Gerrit Maneth bedankte sich für das große Vertrauen. Da sein Interesse an der Kommunalpolitik auch als amtierender Kreisrat nach wie vor sehr groß sei, stelle er sich gerne der Herausforderung als Vorsitzender der Freien Wähler Höchstädt. Gleichzeitig dankte er dem bisherigen Vorsitzenden Fabian Weiß und der stellvertretenden Vorsitzenden Eva Graf-Friedel für „das große Engagement und die hervorragende Arbeit“.

Mit Spannung erwartet wurden die Ausführungen von Uli Reiner zum Bezirk und Markus Müller zum Landkreis. Beide betonten, dass die Anforderungen speziell im sozialen Bereich immer größer würden und auf vielen Ebene eine Kostenexplosion zu verzeichnen sei. Landrat Müller bedauerte dabei, dass die zahlreichen positiven Maßnahmen der vergangenen Jahre in den Bereichen Schulen, Jugend- und Familienhilfe, Straßenbau, Wirtschaft leider sehr stark überlagert würden von der prekären finanziellen Situation der Kreiskliniken. Erklärtes Ziel sei es jedoch, auch weiterhin eine umfassende wohnortnahe medizinische Versorgung sicherzustellen.

Hans Mesch, Stadtrat und Fraktionsvorsitzender von Freie Wähler/Junges Höchstädt, berichtete über die Erfolge bei der „guten Beschilderung“ für Fußgänger und Radfahrer am Schipfelring, der vorgesehenen Verbesserung der Ausstattung der Kinderspielplätze sowie der Digitalisierung im Schulbereich. Die mehrfach geforderte Konzeption für eine künftige Gestaltung des Friedhofes und des Stadtparks sowie die Verbesserung des Hochwasserschutzes ließen dagegen leider weiter auf sich warten. (AZ)