Das müssen Sie alles zur GET 2025 in Gundelfingen wissen

Es wird gehämmert, aufgebaut und vorbereitet in den Außenhallen des Gartenlands Wohlhüter in Gundelfingen. Kurz vor Beginn der Gundelfinger Erlebnistage (GET) geht es um die letzten Punkte, die abgearbeitet werden müssen, damit alle Aussteller ihre Stände aufbauen können. Die neue Flaniermeile, welche vor wenigen Wochen nur aus zwei Bahnen aneinandergereihter Pflastersteine bestanden hatte, ist fertig asphaltiert und gekiest. Neben Whirlpools, zwei davon stehen bereits, und anderen Verbraucherwaren gibt es am anderen Ende der Flaniermeile verschiedene Leckereien. Direkt nebenan geht es zum großen Abenteuerspielplatz auf der Wiese. Die Schiffschaukel steht bereits, es folgen laut Jessica Hieber vom Gartenland Wohlhüter aber noch zahlreiche weitere Attraktionen wie Hüpfburgen und Co. und verschiedenen Mitmachaktionen.

Was gibt es alles auf der GET und wie ist sie aufgebaut?

Im zentralen Gebäude C sieht es bereits aus, als hätte die Messe zwei Tage früher starten können. Denn sowohl die große Bühne wurde bereits aufgestellt, als auch zahllose Bierbänke für die Gäste. Mehrere zehntausend Besucher und Besucherinnen werden erwartet, bei der GET 2023 waren es rund 37.000. Auch in der benachbarten Halle wird fleißig dafür gesorgt, dass am Freitag um 10 Uhr die Tore geöffnet werden können. In der einen Hälfte (Halle S) bauen Mitarbeiter des Gartenlands Wohlhüter die zweigeteilte Gartenschau auf.

Im Gebäude C kann die Messe losgehen. Foto: Dominik Bunk

Einerseits „erzählen Blumen die Geschichte“, wie Hieber sagt, denn das 30. Jubiläum des Unternehmens wird am Veranstaltungswochenende mitgefeiert. Andererseits wollen die Verantwortlichen die Gäste im anderen Teil der Gartenschau zu einem Ausflug in die Märchen der Gebrüder Grimm einladen – zusammen mit einem Kinder-Quiz. In der anderen Hallenhälfte (D) zeigen zahlreiche Aussteller ihre Waren – „von Energie bis Freizeit“, wie Sandra Campina vom Mörslinger Messeunternehmen JWS sagt.

Michael Plohmann stellt seine Keramik-Kunst aus. Foto: Dominik Bunk

Einer von ihnen ist Michael Plohmann, der seine Keramik-Kunstwerke normalerweise in der Gundelfinger Galerie und Kunstwerkstatt zeigt. Die Palette reicht von eher schlicht bis hin zu leuchtenden Farben und Mustern, welche er teils mit asiatischen Techniken kreiert. Er betont: „Alles hier ist von mir selbst gemacht.“

Für die Gäste wird es am Wochenende zwei verschiedene Eingänge geben: einen kleineren im Süden und den großen Haupteingang im Norden. Direkt neben letzterem befindet sich die Halle A, in der die Betriebe der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen ausstellen. Während des Aufbaus sagt deren Vorsitzender Bernhard Schalk: „Es läuft gut, wir sind alle hoch motiviert.“ Ob sie ihren bisherigen Besucherrekord knacken werden, das kann er nicht sagen, aber: „Auf alle Fälle wird diese die coolste GET bisher.“ Das Angebot in Gundelfingen wird vom Metzger oder Imker hin zu Tourismus, Energie, Hausbau und vielem mehr einen kunterbunten Mix bieten, bei dem für alle Gäste etwas dabei sein soll. Am Ausgang der Halle gibt es die nächste Möglichkeit, unterschiedliche Leckereien zu essen.

Wo kann ich parken? Und wie bewege ich mich über das Gelände?

Wer keine Lust auf Fußtaxi hat, kann sich auch vom Brenz-Bähnle über das weitläufige Gelände fahren lassen. Wer mit dem Auto zur Verbrauchermesse anreist, brauche sich zudem um Parkmöglichkeiten keine Sorgen zu machen. Denn um das Gartenland Wohlhüter herum haben die Veranstalter zahlreiche Wiesenabschnitte mit Absperrband zu Parkplätzen umfunktioniert.

Wie sieht das Programm aus?

Los geht es auf der Bühne im zentralen Gebäude C am Freitag nicht erst am Nachmittag, sondern bereits ab 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Um 10.30 Uhr läutet der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, die offizielle Eröffnung ein. Auch eine große Kindermodenschau findet am Eröffnungstag statt, am Sonntag das Pendant für Erwachsene. Zudem gibt es, über das Wochenende verteilt, zahlreiche Tanz- und Showeinlagen von Laura und Waldi, den Lolli-Pops, der Showtanzgruppe Spice, den Glinken und den Crazy Teens.

Sie wollen Lob, Kritik oder Anregungen mit unserer Redaktion teilen? Dann sind Sie am Samstag am Stand der Donau Zeitung goldrichtig. Von 15 bis 17 Uhr findet unser Format „Sag’s der DZ“ statt. Außerdem startet die GET-Rallye. Um daran teilzunehmen, holen Sie sich bei den Gewinnspielpartnern Stempel ab. Am Ende können Sie schöne Preise gewinnen. Die Spielscheine gibt es am Stand der Donau Zeitung, bei den Partnern und an den Eingängen. Ebenfalls am Samstag, ab 19 Uhr, bringt die Blasmusikformation „Brenzblech“ Stimmung auf das Gelände. Das junge Ensemble feiert im Rahmen der Messe sein fünfjähriges Bestehen – und gemeinsam mit Gartenland Wohlhüter dessen 30. Jubiläum. In der Blumenhalle sorgt die Kabarettistin Doris Reichenauer am Sonntag ab 19 Uhr für einen humorvollen Abend. Einlass ist ab 18 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.