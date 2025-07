Gibt es in Burghagel bald Baumbestattungen?

Die Gemeinde Bachhagel möchte auf allen ihren Friedhöfen dieselben Bestattungsmöglichkeiten anbieten. Neben den klassischen Familien- und Einzelgräbern sowie den Urnenstelen gibt es in Bachhagel und Oberbechingen auch Baumbestattungen. Das sind laut Pressemitteilung Urnenbestattungen unter einem Baum, mit beschrifteten Bodenplatten aus Jura-Naturstein. Außerdem ist ein Urnengemeinschaftsgrab oder ein Urnenhügel mit den gleichen Jura-Platten als Kissensteine geplant. Hier handelt es sich um Grabstätten, bei denen keine Pflege durch die Angehörigen erforderlich ist. Nun gibt es auch bei Sargbestattungen eine pflegefreie Bestattungsmöglichkeit in sogenannten Rasengräbern, heißt es weiter.

Im Friedhof Burghagel wurden vor Kurzem die Urnenerdgräber im unteren neueren Friedhofsteil erweitert. Zudem ist dort im unteren neueren Friedhofsteil neu geplant, einen Bestattungsbaum in der Ecke bei der Trafostation zu pflanzen und Bestattungsplätze mit Jura-Kalksteinplatten in einem Halbkreis um diesen anzuordnen. Ein Urnengemeinschaftsgrab mit Kissensteinen im mittleren Bereich zwischen den Urnengräbern in der Nord-Ost-Ecke und dem Bestattungsbaum anzulegen ist ebenso im Gespräch. Außerdem könnte an der Mauer mit der Efeuhecke eine Reihe mit Rasengräbern verwirklicht werden.

Bachhagel plant neue Bestattungsangebote: Erweiterung und Pflegefreiheit auf Friedhöfen

Der Planentwurf für die Umgestaltungsmaßnahmen werden der Öffentlichkeit anhand von Plänen, Skizzen und Musterfotos in der Kirche in Burghagel präsentiert und vorgestellt. Die Termine dafür sind jeweils Freitag, 25. Juli und Samstag, 26. Juli von 13 bis 15 Uhr und Sonntag, 27. Juli nach dem Gottesdienst von etwa 10 Uhr bis 16 Uhr. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich bei dieser Öffentlichkeitsbeteiligung selbständig über die vorgesehenen Umgestaltungsmaßnahmen im Friedhof Burghagel informieren und Anregungen oder Bedenken vorbringen, die dann in der weiteren Planung Berücksichtigung finden sollen, meldet die Gemeinde.

Burghagler sollen Anregungen mitteilen

Vorschläge, Anregungen, Bedenken und Hinweise sollen auf das bereit liegende Papier geschrieben werden, mit Absenderangabe für eventuelle Rückfragen der Verantwortlichen. Die Zettel können entweder in eine Box vor Ort geworfen, direkt bei der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein abgegeben oder per E-Mail an verwaltung@syrgenstein.de übermittelt werden. Am Samstag, 26. Juli 2025, wird Bürgermeister Ingo Hellstern in der Zeit von 13 bis 15 Uhr anwesend sein, um Fragen zu beantworten und die geplanten Vorhaben zu erläutern. (AZ)