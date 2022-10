Giengen

Amazon kann aus Giengen bis zu 50.000 Pakete täglich liefern

Mit Scannern, Nummern und Taschen: So wird im Verteilzentrum von Amazon im Industriepark in Giengen sortiert.

Plus Der Amazon-Standort im Industriepark in Giengen ist eingeweiht. Täglich machen sich etwa 200 Lieferwagen von dort aus auf die sogenannte letzte Meile.

In Reih und Glied stehen die Lieferwagen an einer Seite des Verteilzentrums im Giengener Industriepark, um sich – das Startsignal kommt von einer Trillerpfeife – in Bewegung zu setzen, die vorgegebene Ladeposition einzunehmen, die Ware aufzunehmen und von dort zum Kunden in der Umgebung zu bringen. Der beschriebene Vorgang wiederholt sich derzeit sechsmal am Tag und markiert quasi das Ende der Lieferkette einer Bestellung, die von Giengen aus auf die sogenannte letzte Meile geschickt wird.

