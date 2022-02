Giengen

Dieser Mann aus Giengen wurde drei Mal von Bankräubern überfallen

Plus 30 Jahre ist es her, dass Männer den Bankangestellten Gert Jakob in Giengen mit Messern bedrohten. Es folgten zwei Überfälle. Diese Erlebnisse hat er noch nicht überwunden.

Von Melanie Schiele und Berthold Veh

Gert Jakob kann es nicht ertragen, wenn hinter ihm jemand läuft. Auch bei Dunkelheit draußen unterwegs zu sein, bereitet dem 84-jährigen Giengener Unbehagen. Das sei früher anders gewesen, so der Senior. Vor 30 Jahren hat sich sein Leben schlagartig verändert.

