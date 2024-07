Bei der SSV Glött: Kreisliga kontra Bundesliga

Nach dem weniger erfreulichen Bezirksliga-Abstieg erlebt die SSV Glött schon vor dem Start in die Kreisliga-Runde 2024/25 einen sportlichen Höhepunkt: Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim testet am Samstag, 15.30 Uhr, im Lilienstadion seine Form gegen die Mannschaft der Gastgeber. Bereits am Freitagabend (17 Uhr) laufen die Landkreisbomber gegen die SSV-Allstars auf. Beide Partien finden im Rahmen des Festprogramms zum 75-jährigen Vereinsjubiläums der SSV statt.

Ein stolzer Glötter Abteilungsleiter

Lilien-Abteilungsleiter Thomas Schreitt äußert sich glücklich: „Wir sind stolz und dankbar, dass uns der 1. FC Heidenheim zu unserem Jubiläum besucht.“ Die Verbindung beider Vereine reicht schon über 15 Jahre zurück. Nach einer Trainingseinheit am Vormittag rückt der FCH-Tross am Samstagnachmittag mit seinem kompletten Profikader in Glött an.

2014 gastierte die Truppe von Chefcoach Frank Schmidt schon einmal am Aschberg, damals als frischgebackener Drittliga-Meister um Kapitän Marc Schnatterer, und siegte 13:0. Zwei Jahre später war Glött Gastgeber des Heidenheimer Testspiels gegen Jahn Regensburg. Inzwischen führte der FCH-Weg bis in die Bundesliga. Im zweiten Jahr dort muss Schmidt abgewanderte Stammkräfte wie Jan-Niklas Beste oder Tim Kleindienst ersetzen. Von den Zugängen um Paul Wanner (FC Bayern), Lèo Scienza (SSV Ulm) oder Mikkel Kaufmann (Union Berlin) kann man sich nun in Glött ein Bild machen.

Glött hat sein Stadion fit gemacht

Ziel der Lilien ist es, die erwartete Flut der Gegentreffer möglichst einzudämmen. Das Stadion ist jedenfalls bereits für einen schönen Fußball-Nachmittag. Wochenlang haben sich die Glötter ins Zeug gelegt, um den Bundesligaprofis nach dem Hochwasser einen guten Spieluntergrund zur Verfügung zu stellen. Zum Rahmenprogramm gehört ein Gewinnspiel während der Halbzeitpause. Als Festauftakt spielen die Landkreisbomber (unter anderem mit Ingo Feistle, Stefan Kerle, Wilfried Mayer) am Freitag gegen die SSV-Allstarts.