Kommunalwahl: Glötts Bürgermeister Friedrich Käßmeyer tritt nochmal an

Bisher hatte sich Friedrich Käßmeyer noch bedeckt gehalten, wie es für ihn politisch weitergeht. Nun hat sich der 69-Jährige entschieden, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Von einer anderen Funktion will sich der Landwirt allerdings nun zurückziehen.

„Ja, ich mache nochmal weiter, wenn ich nochmal gewählt werde“, sagt Käßmeyer auf Anfrage unserer Redaktion. Bislang hatte sich Käßmeyer noch nicht über eine mögliche Kandidatur geäußert. Aktuell hält er den Titel des Rathauschefs im Landkreis, der am längsten ohne Unterbrechung im Amt ist. Im März dieses Jahres waren es 35 Jahre. Bei der Kommunalwahl 1990 trat Käßmeyer erstmals als Bürgermeisterkandidat der „Christlichen Wählervereinigung“ an. Zunächst gegen Josef Weber und Gerhard Nothaas. Käßmeyer und Nothaas („Christlich-Freie Wählervereinigung“) schafften es in die Stichwahl, bei der Käßmeyer mit 68,75 Prozent der Stimmen triumphierte. Er beerbte damit Matthäus Herzog, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Glött wählte Käßmeyer seit 1990 immer wieder zum Bürgermeister

Seit 1990 haben die Glötter keinen anderen mehr zu ihrem Rathauschef bestimmt. Am 8. März 2026 wird wieder gewählt. „Im Ortsverband haben wir noch gar nicht viel geschwätzt“, sagt Käßmeyer auf die Frage, ob man bereits intern über seine Kandidatur gesprochen habe. „Die meisten sind davon ausgegangen, dass ich weitermache.“ Ob es Herausforderer gebe, wisse er noch nicht. Aufhören wolle er vor allem deshalb noch nicht, weil es noch viel zu tun gebe. Käßmeyer nennt als Beispiel die großen Baumaßnahmen im Ort: Der Kita-Neubau beschäftigt die Gemeinde ebenso wie der Umzug des Rathauses ins ehemalige Schulhaus und die vorangegangene Sanierung. „Wegen der finanziellen Belastung wird es mit den großen Maßnahmen in der nächsten Amtsperiode aber vorbei sein“, sagt Käßmeyer. Deshalb wolle er auch keine Wahlgeschenke ankündigen oder große Versprechungen machen. „Eine Kneippanlage in der Glött wäre im Fokus, aber das wäre eher eine kleinere Sache.“

Käßmeyer tritt nicht mehr für den Kreistag an

Mehr beschäftigen dürfte Glött allerdings der Breitbandausbau, der im Oktober losgehen und rund eineinhalb Jahre dauern soll. Jedes Haus soll mit Glasfaser versorgt werden. „Alle Straßen sind betroffen, aber die Ortsdurchfahrt wird nicht komplett gesperrt“, sagt Käßmeyer. Weitere Themen seien die Frage, ob Aislingen und Glött beim Bauhof eng zusammenarbeiten werden. In Glött gebe es also noch viel zu regeln. Wo der Rathauschef nicht mehr mitmischen will, ist die Kreispolitik. Käßmeyer sitzt für die CSU im Kreistag und ist Mitglied des Kultur- und Sportausschusses. „Ich kandidiere nicht mehr und konzentriere mich auf Glött“, erklärt der 69-Jährige knapp seine Entscheidung.