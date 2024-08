Einer Neuer gibt bei der SSV Glött die Richtung vor

Die SSV Glött gehört zu den Traditionsvereinen im Landkreis Dillingen, entwickelte sich aber zu einer Fahrstuhlmannschaft zwischen Bezirksliga und Kreisliga. Diese Saison heißt die Herausforderung für den Bezirksliga-Absteiger, eine Klasse tiefer wieder schnell Fuß zu fassen. Mit einem neuen Trainer soll dies gelingen.

Coach & Co.

In der vergangenen Saison starteten die Lilien mit Markus Rickauer als Aufsteiger in die Bezirksliga Nord. Noch vor der Winterpause trennten sich die Glötter von dem 38-Jährigen. Co-Trainer und Spieler Peter Eggle übernahm, zwischendurch half mit Eduard Keil ein weiterer Routinier aus den eigenen Reihen beim Coachen. Eggle verabschiedete sich nach dem Abstieg als Trainer in Richtung SV Waldstetten, für Sportleiter Thomas Schreitt gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Nachfolger nicht einfach. Schließlich hat er mit Chrisovalantis Chalkidis jemanden gefunden, der zuletzt ein Jahr als Co-Trainer bei den A-Junioren des FC Gundelfingen und dann auch noch bei den Herren in der Bayernliga tätig war. Der 40-jährige Deutsch-Grieche hat vom FC Gundelfingen mit Marius Brugger einen Co-Trainer mitgebracht, der auch als Spieler zum Einsatz kommen wird. In Gundelfingen kickte Brugger auch in der Bayernliga. Als Torwart-Trainer steht weiter auf Volker Zenetti zur Verfügung, Betreuer bleibt Daniel Wild, und Victoria Wiesent wird als Physiotherapeutin weiter manches Wehwehchen der Spieler behandeln. Chef der Truppe ist jedoch Thomas Schreitt als Sportleiter. Hauptberuflich ist der 35-Jährige beim Bundesligisten 1. FC Heidenheim beschäftigt.

Hin & weg

Fünf Spieler sowie Trainer Chrisovalantis Chalkidis sind neu. Wie erwähnt, kam der spielende Co-Trainer Marius Brugger vom FCG zum Aschberg-Team. Aus dem eigenen Nachwuchs sind von der JFG Aschberg mit Raffaele Albano und Marcel Wiedemann ins Seniorenlager nachgerückt. Und von der zweiten Mannschaft, welche den Aufstieg in die Kreisklasse schaffte, stoßen mit Benedikt Guggemos und Stefan Anspacher zwei weitere Glötter Eigengewächse zum Kader der Kreisliga-Truppe. Verlassen haben den Verein neben Peter Eggle (SV Waldstetten) auch noch Steven Kopp (TV Gundelfingen), Antonio Pejic (TSG Thannhausen), Dominik Wohnlich (VfR Jettingen) und Hakan Kaya (TG Lauingen).

Glücks- und Sorgenkinder

Die beiden Jugendspieler Raffaela Albano und Marcel Wiedemann bezeichnet Thomas Schreitt ebenso als Glückskinder wie Benedikt Guggemos und Stefan Anspacher. „Das sind alles Spieler aus dem eigenen Dorf“, freut sich der Sportleiter. Sorgenkind Nummer eins bleibt Stefan Fackler. Seit seinem Wechsel vor einem Jahr vom TSV Wertingen nach Glött hat er noch kein einziges Spiel für die Lilien bestritten. Fackler hat Probleme mit der Hüfte, „er muss sich demnächst operieren lassen“, verrät Thomas Schreitt. Mit Jakob Schneider steht den Glöttern die nächsten drei Monate ein weiterer Spieler nicht zur Verfügung. Er hat sich nach Spanien verabschiedet.

Test & Taktik

Neu-Trainer Chrisovalantis Chalkidis, der in Herbrechtingen wohnt, probierte in der Vorbereitung einiges aus. Mit welcher Taktik und mit welchem System er agieren will, werde sich laut Sportleiter Schreitt wohl erst zeigen, wenn die Punktspiele beginnen. Höhepunkt in der Vorbereitung war das Testspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Heidenheim (0:20) anlässlich des Vereinsjubiläums. „Aber auch die Spiele im Sparkassen-Cup haben uns Spaß gemacht“, lacht Thomas Schreitt. Schließlich holte sein Team mit einem 3:1-Sieg im Finale gegen den TV Gundelfingen gar den Titel. Einen Dämpfer gab es im letzten Testspiel beim SV Kicklingen-Fristingen: 0:3 ging die Partie verloren, zuvor gab es ein 5:6 (1:1) nach Elfmeterschießen gegen den VfR Jettingen im Toto-Pokal.

Start & Ziel

Das eigentliche Auftaktspiel beim Mitabsteiger FC Gundelfingen II wurde auf Mittwoch, 16. Oktober, verlegt. Somit ist für die Lilien die Heimpartie am 18. August gegen den TSV Balzhausen die erste Bewährungsprobe in der prominent besetzten Kreisliga. Am dritten Spieltag ist die SSV spielfrei, am 1. September steht das Duell gegen den SC Altenmünster auf dem Spielplan. Auf ein Saisonziel möchten sich die SSV-Verantwortlichen nicht festlegen. So wie vor zwei Jahren, als die SSV-Truppe ohne Zwang in die Saison startete und am Ende ganz überraschend als Meister in die Bezirksliga aufgestiegen ist.

Prognose für die SSV Glött

Die Geschichte, als Underdog in eine Saison wie 2022/23 zu starten und dann am Ende ganz überraschend Meister zu werden, wird sich diese Saison wohl nicht wiederholen. Die Konkurrenz in der starken Kreisliga West ist sehr groß. Als Favoriten gehen Wiesenbach und Bubesheim in die Saison. Die SSV Glött hat trotz der Abgänge von Leistungsträgern wie Peter Eggle und Dominic Wohnlich aber durchaus das Potenzial, eine gute Runde zu spielen. Am Ende könnte es eine Platzierung zwischen Rang drei und sechs werden.