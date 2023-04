Glött

vor 33 Min.

Kita und Fuggerhaus: Glött stimmt für Bauprojekte

Plus In Glött haben zwei wichtige Bauvorhaben eine weitere Hürde genommen. Trotz Abriss der alten Wirtschaft soll das Ortsbild aber erhalten bleiben.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

"Die Verhandlungen sind abgeschlossen“, berichtete Bürgermeister Friedrich Käßmeyer ( CSU) zum Thema Neubau einer Kindertagesstätte in Glött gegenüber seinen Ratsmitgliedern in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei sei auch festgelegt worden, wie in bereits vorherigen Sitzungen des Ratsgremiums erörtert, dass dem Wunsch der ehemaligen Besitzer des Anwesens "Zum Lamm" entsprochen werde und der Giebel des neuen Kita-Gebäudes zur Straße hin in Form und Farbe sowie Anordnung der Fenster dem bisherigen gestaltet werden soll. Damit das Gasthaus nicht aus dem Ortsgedächtnis verschwindet, soll es noch eine weitere Maßnahme geben.

Ein weiterer Wunsch der ehemaligen Besitzer des Traditionsgasthauses wird auch in Erfüllung gehen: Die Gemeinde wird eine Erinnerungstafel anbringen. Des Weiteren sind nach den Worten des Bürgermeisters endgültig 15 Parkplätze in den Planungen für die neue Kita ebenso enthalten, wie ein behindertengerechter Zugang.

