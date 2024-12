Gospelkonzert der Extraklasse in Dillingen

Ein Gospelkonzert der Extraklasse mit Tracey Jane Campbell (London) verspricht die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Dillingen. Das Konzert beginnt am Freitag, 3. Januar, um 19 Uhr in der Katharinenkirche. Mitreißende Songs und wunderschöne Balladen, die persönlich berühren und garantiert für Gänsehaut sorgen, werden zu hören sein. Dies und einiges mehr erwartet die Besucher eines Gospelkonzerts mit Tracey Jane Campbell, heißt es in der Pressemitteilung.

Sie trat bereits mit Elton John und Mariah Carey auf

Europaweit trat die Sängerin bereits mit Musikgrößen wie Elton John, Mariah Carey, Barbra Streisand, Westlife und Secret Garden auf. Auch bei Events wie dem Weltjugendtag im Vatikan, wo sie für Johannes Paul II. sang, der Weltausstellungseröffnung in China oder bei der Royal Hochzeit 2018 in Großbritannien wollte man nicht auf ihre außergewöhnliche Stimme verzichten. Charmant und übersprudelnd vor Energie und Begeisterung, zieht Tracey Jane Campbell nach Angaben des Veranstalters ihr Publikum in ihren Bann und lässt so jedes ihrer Konzerte zu einem einmaligen und persönlichen Erlebnis werden.

Karten im Vorverkauf kosten für Erwachsene 22 Euro (Abendkasse 25 Euro). Kinder unter sechs Jahren sind frei. Tickets gibt es in Dillingen im Klosterladen, bei Handschrift J.B.Roch und im evangelischen Pfarramt. Ticket-Hotline: 07147/2089976. (AZ)