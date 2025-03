AfD macht sich in Gremheim Sorgen wegen der schrumpfenden Wirtschaft

Die AfD/REP-Fraktionsgemeinschaft hatte am Aschermittwoch zu einer politischen Veranstaltung ins Gasthaus Rose nach Gremheim geladen. Kreisrat und Vorsitzender des Ortsverbands Höchstädt-Bissingen Peter Kappatsch begrüßte die Gäste und war in seinem Rückblick laut Pressemitteilung „sehr erfreut über das gute Wahlergebnis der AfD“. In Wahllokalen der Ortschaften von zwei Kreisräten habe die AfD mit mehr als 40 Prozent an erster Stelle gelegen.

Der Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft, Erich Seiler, sprach den Bericht über angebliche SS-Runen vor den Triebwerken eines Flugzeugs auf dem Wahlplakat der AfD zur Abschiebung von ausreisepflichtigen Migranten an. Dieses Stockfoto sei „genau so im Internet zu finden“ und könne dort heruntergeladen werden. Allerdings habe eine Organisation für den Kampf gegen Rechts in den filigranen Blitzen vor den Triebwerken klobige SS-Runen erkannt, wunderte sich Seiler. Das Familienministerium habe in den vergangenen zehn Jahren eine Milliarde Euro an Steuergeldern an Organisationen zum Kampf gegen Rechts gegeben. Wer das Geld wofür nutzt, sei für Außenstehende kaum festzustellen, denn das Ministerium fördere über 5000 Projekte und Maßnahmen. „Man könnte also meinen, fast ganz Deutschland ist im Nazi-Rausch.“ Im Wahlkampf seien, „wie von links bestellt und zum Teil staatlich finanziert, Zehntausende auf die Straßen gegangen, um gegen die CDU und AfD zu pöbeln“, heißt es in der Pressemitteilung.

Landtagsabgeordneter Ulrich Singer sieht mit Blick auf Amerika, dass Präsident Trump eine Wende vollziehe. „Die ideologische Genderei ist dort abgeschafft“, so Singer. Mit Trump und der in Teilen rechtsextremistischen AfD an der Regierung „hätte es den Krieg in der Ukraine nicht gegeben“, heißt es in der Mitteilung.

AfD sorgt sich wegen der schrumpfenden Wirtschaft

Der Landtagsabgeordnete Uwe Hellstern zeigte sich besorgt über die wirtschaftliche Entwicklung in seinem Heimatlandkreis Freudenstadt. Die düsteren Signale einer schrumpfenden Wirtschaft seien zu erkennen. Hellstern kritisierte unter anderem die Energiewende. „Im Winterhalbjahr fehlt Strom und muss teuer importiert werden.“ Die Globalisierung führe inzwischen nicht mehr nur zu günstigeren Produkten, sondern zu steigender Arbeitslosigkeit weltweit. Eine erste Antwort auf diese Problematik habe Trump bereits in seiner ersten Amtsperiode als Präsident der USA mit „Make America great again“ gegeben, so Hellstern. Er habe die Produktion ins eigene Land zurückverlagert.

In Deutschland gebe es das Problem, dass der Heimatmarkt zu klein sei und Rohstoffe kaum vorhanden seien. Ein Kontinent Europa, der gemeinsam seine Interessen nach außen vertritt und seine wirtschaftlichen Interessen verteidigt, wäre laut Hellstern ein Vorteil, „aber nicht eine EU der offenen Grenzen“. (AZ)