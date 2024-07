Autofahrer kollidiert nachts bei Gremheim mit totem Dachs

Zu einem Verkehrsunfall ist es Dienstagnacht auf der Kreisstraße DLG 23 Höhe des Schwenninger Ortsteils Gremheim gekommen. Gegen 23.20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Kreisstraße in Richtung Buttenwiesen. Er kollidierte laut Polizei mit einem toten Dachs auf der Fahrbahn. Offenbar stieß bereits zuvor ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit dem Tier zusammen. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Den Wildunfall meldete er nicht und ermöglichte so auch keine Beseitigung des Tierkadavers von der Fahrbahn. Angaben zur Schadenshöhe am Auto stehen noch aus. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

