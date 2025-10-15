Leistungsprüfung erfolgreich abgelegt

Zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Gremheim haben erfolgreich die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ abgelegt. Unter den wachsamen Augen der drei Schiedsrichter verlief der gesamte Ablauf reibungslos und hochprofessionell. Alle Teilnehmer zeigten starke Teamarbeit, Disziplin und Einsatzbereitschaft – Qualitäten, die im Einsatzfall entscheidend sind. Ein herzliches Dankeschön an die Schiedsrichter für die faire Bewertung und an alle Beteiligten für die hervorragende Vorbereitung. Anschließend sprach Zweiter Bürgermeister Günther Mayer ein Grußwort und lud alle Teilnehmer als Dank für Ihren ehrenamtlichen Einsatz zu einem Essen ein. Folgende Stufen wurden abgelegt: Bronze: Teresa-Maria Gerstmayr, Magnus Gufler; Silber: Magdalena Frick, Fabian Reitschuster, Martin Kaltenegger; Gold: Celina Kapfer; Gold blau: Lisa Kaltengger, Alexander Gufler; Gold grün: Benedikt Rieblinger, Benedikt Mayer, Tobias Gufler.

