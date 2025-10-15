Icon Menü
Gremheim: Leistungsprüfung erfolgreich abgelegt

Gremheim

Leistungsprüfung erfolgreich abgelegt

Zwei Gruppen der Feuerwehr Gremheim stellen ihr Können unter Beweis.
Von Xaver Kaltenegger für Freiwillige Feuerwehr Gremheim
    Eine starke Truppe (von links): Zweiter Kommandant Mathias Scherer, Zweiter Bürgermeister Günther Mayer, Erster Kommandant Xaver Kaltenegger, Gruppenführer Lukas Scherer, Benedikt Rieblinger, Benedikt Mayer, Lisa Kaltenegger, Gruppenführer Fabian Reitschuster, Celina Kapfer, Alexander Gufler, Magdalena Frick, Martin Kaltenegger, Teresa-Maria Gerstmayr, Tobias Gufler, Magnus Gufler, Schiedsrichterin Bianca Kaltenegger, Kreisbrandmeister Florian Meyer und Schiedsrichter Luca Burghart. Foto: Philipp Mayer

    Zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Gremheim haben erfolgreich die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ abgelegt. Unter den wachsamen Augen der drei Schiedsrichter verlief der gesamte Ablauf reibungslos und hochprofessionell. Alle Teilnehmer zeigten starke Teamarbeit, Disziplin und Einsatzbereitschaft – Qualitäten, die im Einsatzfall entscheidend sind. Ein herzliches Dankeschön an die Schiedsrichter für die faire Bewertung und an alle Beteiligten für die hervorragende Vorbereitung. Anschließend sprach Zweiter Bürgermeister Günther Mayer ein Grußwort und lud alle Teilnehmer als Dank für Ihren ehrenamtlichen Einsatz zu einem Essen ein. Folgende Stufen wurden abgelegt: Bronze: Teresa-Maria Gerstmayr, Magnus Gufler; Silber: Magdalena Frick, Fabian Reitschuster, Martin Kaltenegger; Gold: Celina Kapfer; Gold blau: Lisa Kaltengger, Alexander Gufler; Gold grün: Benedikt Rieblinger, Benedikt Mayer, Tobias Gufler.

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

