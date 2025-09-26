Ein Stroh-Häcksel-Lkw brennt auf einem Hof in Reistingen

Im Ziertheimer Ortsteil Reistingen ist am Donnerstagnachmittag ein mobiler Stroh- und Heu-Häcksel-Lkw in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 17 Uhr zum Einsatz auf den Hof in Reistingen gerufen. Bereits bei der Anfahrt zum Einsatzort war nach Angaben der Polizei eine Rauchsäule zu erkennen. Beim Eintreffen vor Ort schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Fahrzeug.

80 Einsatzkräfte der Feuerwehren rücken in Reistingen an

Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Dillingen, darunter die Freiwilligen Feuerwehren Bachhagel, Burghagel, Oberbechingen, Gundelfingen, Ziertheim, Reistingen und Wittislingen, waren mit insgesamt 80 Einsatzkräften an der Brandbekämpfung beteiligt. Neben der Streife der Dillinger Polizeiinspektion war das BRK mit sechs Helfern vor Ort.

Glücklicherweise kam es laut Polizeibericht bei dem Unglück zu keinem Schaden bei Menschen, Tieren oder Gebäuden. Durch das Feuer wurde das landwirtschaftliche Fahrzeug stark beschädigt. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei im Bereich von mehreren hunderttausend Euro.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus

Unmittelbar vor dem Brand war die Maschine in Betrieb gewesen. Plötzlich kam es dabei, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, zunächst zu einem kleinen Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf eine Freifläche des Hofes fahren und sich in Sicherheit bringen. Kurz darauf geriet das Fahrzeug in Vollbrand. (AZ)