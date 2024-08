Die Sommerferien haben begonnen, viele Menschen sind bereits im Urlaub, anderen steht der Trip in die Ferne noch bevor. Aber auch für alle, die zu Hause bleiben, war an diesem Wochenende viel geboten. Gefeiert wurde unter anderem in Dillingen, Wertingen oder Gundelfingen.

