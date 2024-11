Akku leer: Mann lässt Roller in Gundelfingen stehen, später ist er weg

Pech hatte ein 39-Jähriger in Gundelfingen am Mittwochabend: Sein elektrisches Kleinkraftrad, sprich ein Roller, versagte unterwegs. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 18.45 Uhr auf der B16 von Gundelfingen in Richtung Offingen unterwegs. Auf Höhe des Kilometers 1,500 im Abschnitt 1380 bog er nach links in Richtung des Wünschsees ab. Aufgrund der Witterung ließ plötzlich die Akkuleistung des Fahrzeugs nach, teilt die Polizei mit, woraufhin der Geschädigte sein Gefährt am Wünschsee stehen lassen musste. Als er am nächsten Morgen, also am Donnerstag, 14. November, gegen 8.45 Uhr, wiederkam, war das Fahrzeug verschwunden. Bei diesem handelt es sich um ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Jiangsu, Typ Robo-S, dessen Wert auf etwa 3800 Euro beziffert wird. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

In Dillingen wird ein Pedelec geklaut

In Dillingen verschwand, ebenfalls am Mittwoch, das Pedelec einer 47-Jährigen. Nach Polizeiinformationen hatte sie das Rad unversperrt in der Kapuzinerstraße auf Höhe der Hausnummer 3 abgestellt. Als sie nur wenige Minuten später zurückkam, war das Fahrrad weg. Der Wert wird auf 1100 Euro geschätzt. Die Marke ist Kalkhoff, Typ Agatto. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet in beiden Fällen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)