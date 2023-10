Gundelfingen

Im "Edlen Eck" empfiehlt dieses Paar nicht nur besondere Weine

Plus Im Laden von Sonja und Hannes Wenger in Gundelfingen reihen sich in den Regalen Weine mit komplexen Geschmäcken aneinander. Hinter jeder Flasche steckt eine Geschichte.

Von Susanne Klöpfer

Angefangen hat für Sonja und Hans Wenger alles vor ein paar Jahren mit einer Flasche Wein. Ein Weißwein vom südlichen Ufer des Gardasees. Noch heute ist dieser einer der Lieblinge von Sonja Wenger. Die strohgelbe Flüssigkeit stammt von dem kleinen Weingut Otella, das das Paar nach einer Empfehlung eines Einheimischen besuchte. Dabei verliebten sie sich in das Produkt. Im Gepäck nach Hause waren einige Flaschen für Freunde und Familie. Acht Jahre später haben sie ihren eigenen Laden in Gundelfingen eröffnet – darunter natürlich Flaschen der italienischen Kellerei. Drumherum reihen sich nun Weine mit aufregenden Etiketten, besonderem Geschmack und spezieller Herstellung – und mit allen verbindet das Paar eine Geschichte.

Das Konzept der Wengers, die aus Dillingen und Syrgenstein stammen und mittlerweile in Gundelfingen leben, sind kleine Winzer aus Rheinhessen, der Pfalz und Italien die in Handarbeit produziert werden. "Wir waren bei jedem der Weingüter", sagt Hans Wenger mit Blick auf das Sortiment. Der 34-Jährige hat eine Weiterbildung zur Weinberatung gemacht. Seine Frau steckt noch in der Ausbildung zum Sommelier. Ihre Leidenschaft haben die beiden mit dem "Edlen Eck" zum Beruf gemacht – zumindest teilweise. Beide arbeiten weiter noch im Büro, öffnen donnerstags bis samstags für ein paar Stunden ihren Laden im Keller ihres Hauses. Dort verkaufen sie auch Likör, Gin, Sekt, Edelbrand Honig, Essig und Öl – alles was fein schmeckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

