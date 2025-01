Auto in Gundelfingen beim Vorbeifahren touchiert

In der Uhlandstraße in Gundelfingen kam es Polizeiangaben nach in der Silvesternacht zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter touchierte beim Vorbeifahren an einem geparkten Opel den linken Außenspiegel und verursachte so einen Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall bei der Polizei anzuzeigen. Die Dillinger Polizei ermittelt deshalb nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)

Verkehrsunfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis