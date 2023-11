Auto kommt ins Schleudern: Unfall bei Medlingen

Bei einem Unfall auf der B492 von Gundelfingen in Richtung Medlingen sind drei Autofahrer beteiligt.

Am Montag gegen 16.50 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw die B492 von Gundelfingen kommen in Richtung Medlingen. An der Auffahrt zur B16 bog er nach links ab, um auf die B16 aufzufahren. Hierbei touchierte er den entgegenkommenden Pkw eines 22-Jährigen, wodurch er selbst ins Schleudern geriet und gegen einen dritten Pkw eines 25-Jährigen prallte, welcher seinerseits von der dortigen Abfahrt der B16 kam und nach links Richtung Medlingen abbiegen wollte.

Es kommt nun ein Bußgeldverfahren

Alle Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Der Gesamtschaden belief sich dabei schätzungsweise auf 6000 Euro. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)