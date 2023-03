Besonnen, kreativ, zugewandt: So präsentierten sich die Bürgermeisterkandidaten

Vier Männer und eine Frau wollen die Bürgermeister-Wahl in Gundelfingen für sich entscheiden. Bei der DZ-Podiumsdiskussion wurde erkennbar, wie die Kandidaten ticken.

Der 35-Jährige lässt sich auch bei kniffligen Fragen nicht aus der Ruhe bringen und präsentiert seinen Mix aus Pragmatismus und Überzeugungen dem Publikum.