Herbstsafari in Birkenried: Bunte Mischung aus Musik, Handwerk und Kultur

Mit vollen Sinnen genießen – das war das Motto der viertägigen „Herbstsafari“ im Kulturgewächshaus Birkenried bei Gundelfingen. Initiator Franz-Ludwig Keck hatte diese außergewöhnliche Idee zu einer bunten Mischung aus Musik, Handwerk und Kultur, die von zahlreichen Gästen interessiert angenommen wurde. Die beinahe magisch anmutende Idylle in Birkenried, mitten in der Natur, bot dafür die perfekte Location.

Am Burger-Foodstand wurden die Besucher mit frisch zubereiteten Spezialitäten wie Beef- und Wildburgern, Fischsuppe und anderen kulinarischen Leckereien verköstigt. Die Plattenbörse bot Musikliebhabern und Sammlern die Gelegenheit, nostalgische Raritäten in Vinylform zu ergattern. Michael Kasvinge aus Simbabwe ist ein Meister im Steinmetz-Handwerk. In seinem Workshop bot er den neugierigen Zuschauern die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und aus einem rohen Stein eigene Fantasien zu verwirklichen.

Paul Eisenkolb aus Offingen ist ein Meister des Re- und Upcyclings. Foto: Harald Paul

An ihrem Verkaufsstand präsentierte Vongai Monica Mujakachi, ebenfalls gebürtig aus Simbabwe und seit 20 Jahren in Deutschland lebend, selbst kreierte Accessoires wie farbenfrohe Taschen und Schmuck. Aus ihren selbst geschriebenen Büchern gab die Künstlerin den Standbesuchern Kostproben ihrer Lyrik zum Besten. Im Café Kariba waren bei afrikanischer Live-Musik die außergewöhnlichen Werke von Nesrin Kont zu bewundern. Die Künstlerin überlässt die Interpretation ihrer Bilder, in die sie natürliche Materialien wie Muscheln und Steine oder einfaches Verpackungsmaterial ganz im Sinne des Recyclings einfließen lässt, stets der Fantasie des Betrachters.

Ein Meister des Re- und Upcyclings aus Offingen

Paul Eisenkolb aus Offingen ist ein Meister des Re- und Upcyclings. Zusammen mit Gleichgesinnten, die sich auf Plattformen wie „workaway“ finden und sich mit ihrem Ideenreichtum gegenseitig befruchten, werden eigene Visionen in Bauwerken umgesetzt. „Dabei kommen ausschließlich Materialien zum Einsatz, die wir in der Natur sammeln, nichts wird im Baumarkt gekauft“, betont der Künstler. Der Gedanke des Re- und Upcyclings wird in teils auftragsbezogenen Bauwerken, zum Beispiel Klettergerüsten für Kinder, Seilbahnen und diversen Outdoor-Konstruktionen, die bereits in Italien, Spanien, Schweden und Österreich entstanden sind, „ideal umgesetzt und machen das Endprodukt einzigartig und besonders“, beschreibt Eisenkolb sein Schaffen.

Schauwerbegestalterin Corinna Ihle förderte eidenschaftlich die Kreativität der kleinen Besucher, hier die neunjährige Zoe, mit Basteleien und anderen fantasievollen Arbeiten. Foto: Harald Paul

Am Stand direkt daneben förderte die gelernte Schauwerbegestalterin Corinna Ihle leidenschaftlich die Kreativität der kleinen Besucher mit Basteleien und anderen fantasievollen Arbeiten. Dazu gab es leckere Kindercocktails zur Stärkung.

Live-Musik aus Afrika war bei der Herbstsafari geboten. Die zusammengewürfelte Band nannte sich Fusion Simbabwe. Foto: Harald Paul