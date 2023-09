Bootstouren und Modenschau: Das ist das Programm für die GET

Bei den Gundelfinger Erlebnistagen vom 15. bis 17. September gibt es wieder einiges zu entdecken. Eröffnet wird die Messe am Freitag vom Wirtschaftsminister Aiwanger.

Bald ist es so weit, vom 15. bis 17. September sind wieder die Gundelfinger Erlebnistage. Die Vorbereitungen laufen und das Programm steht. Auf dem Gelände vom Wohlhüter Garten-Land gibt es auf 250 Quadratmetern wieder Stände von Firmen in den Bereichen, Bauen, Wohnen, Garten, Gesundheit, Energie, Nachhaltigkeit, Sport und Freizeit.

Dieses Jahr haben sich für die Messe rund 70 Ausstellerinnen und Aussteller angemeldet. Die letzte GET fand aufgrund der Pandemie im Jahr 2019 statt – damals mit 127 Ständen. "Dieses Jahr mögen es weniger sein als sonst, aber das Gelände haben wir eigentlich vergrößert", sagt der Organisator und Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen, Bernhard Schalk. Durch den veränderten Aufbau der Gewerbeschau und das neue Gastronomie-Zelt gebe es mehr Platz für Aktionen der Unternehmen. Viele Messen hätten nach der Pandemie einen Rückgang verzeichnet. Schalk erwartet jedoch zur Eröffnung am Freitag mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger viele Besuchende.

Währenddessen ist im Garten-Land Wohlhüter schon viel los: "Die Vorbereitungen laufen bei uns auf Hochtouren", sagt Geschäftsführer Thomas Wohlhüter. Es werde schon an den Folienhäusern, der Blumenhalle und den Schaugärten gearbeitet.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eröffnet GET in Gundelfingen

Neben der Blumen-Sonderausstellung gibt es auf der GET dieses Jahr wieder einiges zu entdecken. Der Fachhandel für Gummierzeugnisse Bellebambi bietet mit seinen Saugglocken aus Silikon Rücken-, Nacken- und Schultermassagen an. Auch der E-Autohersteller Tesla ist auf der Messe und Probefahrten mit mehreren Autos sind möglich. In Zusammenarbeit mit der Rathausbäckerei Vogt wird es GET-bäck geben. Über den GET-See, einem 10 auf 70 Meter großem Pool des Segelsportclubs in Halle D, können sogar kleine Bootstouren unternommen werden.

Los gehen die Erlebnistage am Freitag, 15. September, mit der Eröffnung und einem Weißwurstfrühstück mit dem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der eine Rede über "regionale Wirtschaft garantiert Stabilität" halten wird. Der Messerundgang startet um 12 Uhr. Der Gundelfinger Kindergarten tritt ab 15 Uhr auf.

Das erwartet Besucher auf der GET 2023 vom 15. bis 17. September

Für musikalische Unterhaltung sorgt am Samstag, 16. September, um 10 Uhr und 16 Uhr die Musikerin Heidrun Krech-Hemminger mit ihrer Violine und Viola. Ab 14 Uhr gibt es eine Kampfkunstaufführung. Danach zeigen ab 15 Uhr die Jugendshowtanzgruppe "Crazy" und die Showtanzgruppe "Spice" vom TV Gundelfingen ihr Können. Der Messetag endet mit dem Herbstfest, welches das Garten-Land ausrichtet. Die Gundelfinger Stadtkapelle spielt und es gibt Essen und Getränke im neuen Gastronomie-Zelt.

Am Sonntag ist auf der GET Familientag. Neben dem Abenteuerspielplatz, einem Hüpfpark aus mehreren Hüpfburgen, einer Riesen-Dartscheibe, Rundfahrten auf dem Bähnle und anderen Attraktionen gibt es viel für Kinder und Eltern zu entdecken. Auf der Bühne spielen ab 11 Uhr die Fanfare Brass Band aus Lauingen. Die Tanzgruppen "Crazy" und "Spice" treten nochmals ab 14 Uhr auf. Eine Modenschau mit Hochzeits- und Kommunionskleider vom Brautmodengeschäft "Rosnrot" aus dem Gundelfinger Rosenschloss beginnt um 14.30 Uhr.

Herbstfest, Familientag und Kabarettabend bei Gundelfinger Erlebnistagen

Danach stehen am Sonntagnachmittag einige Preisverleihungen, wie die Bekanntgabe der Gewinner der Storchenrallye vom historischen Bürgerverein Gundelfingen ab 15.45 Uhr. Die Sieger der Aktion "Gundelfingen blüht auf", bei der es darum ging, wer die größte Sonnenblume züchtet, werden um 16 Uhr verkündet. Auch gibt es wieder die GET-Rallye, bei der Besuchende Stempel sammeln, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Preise werden ab 16.45 Uhr verliehen.

Das GET-Wochenende endet mit dem Auftritt des bayerischen Weiberkabaretts "PrimaTonnen" in der Blumenhalle. Bettina von Haken und Edeltraut Rey ziehen seit 17 Jahren mit ihrem Mix aus Comedy, Kabarett und Musikeinlagen durch Bayern und bringen das Publikum zum Lachen. Organisiert hat den Abend der Historische Bürgerverein. Der Eintritt zur GET ist kostenlos. Die Messe hat jeden Tag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.get2023.de.