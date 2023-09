Ein Gundelfinger lädt zum Wohlfühlen im Bett ein

Thomas Deisler ist 33 Jahre, Schlafcoach und Chef eines traditionellen Geschäfts in Gundelfingen. Seit fünf Jahren setzt er seine neuen Ideen um.

Über dem Schaufenster des Bettengeschäftes Deisler prangt die Zahl 1842 – seitdem verkauft die Gundelfinger Familie in diesem Laden. Neben dem Vornamen des Geschäftsführers haben sich auch die verkauften Produkte verändert. Wo einst Kolonial- und Aussteuerwaren angeboten wurden, stehen heute ein smartes Anti-Schnarch-Bett und ein Chef, der viele neue Ideen umsetzt.

Thomas Deisler, 33 Jahre jung, trägt Jeans, Hemd und locker im Nacken zusammengeknotetes Haar. In der sechsten Generation führt er das Familiengeschäft, begrüßt viele seiner Kunden mit Vornamen und führt bereitwillig durch sein Geschäft. Viel Holz, gedeckte Grautöne, dazu bunte Bettwäsche, Lampen im Industrial-Design, entspannte jazzige Hintergrundmusik.

Bettengeschäft Deisler in Gundelfingen hat sich auf guten Schlaf spezialisiert

2013 kam der studierte Wirtschaftspädagoge von Stuttgart zurück in die Heimat, arbeitete bis 2018 mit seinem Vater Cornelius Deisler zusammen, bevor er den Laden mit vielen eigenen Ideen übernimmt. Nach einem Jahr räumt er aus. Kleidung und Kurzwaren – einst die Aussteuer der Frauen – machen Platz für Neues. Sein Konzept: guter Schlaf. Ab jetzt geht es ums Wohlfühlen im Schlafzimmer. "Der Fokus liegt nur noch auf Schlaflösungen." Ein Thema das Deisler fasziniert.

Thomas Deisler vor der Bettfedernreinigungsmaschine. Die konnte in Deutschland bis vor ein paar Jahren nur noch ein Mechaniker aus Hessen reparieren - mittlerweile ist dieser aber auch in Rente. Foto: Susanne Klöpfer

Gerade mal 180 Quadratmeter groß ist das Gundelfinger Bettengeschäft, damit weitaus kleiner als manches andere. Gesetzt wird auf wenige Betten mit Holz- oder Stoffkopfteil, darunter das Anti-Schnarch-Bett. Dieses misst die Atmung und Herzfrequenz der Schlafenden, fährt mit dem Kopfteil hoch, bis das Schnarchen abklingt. Neben guten Matratzen, Bettdecken und Bezüge gehört für Deisler eine Einrichtung, die zum Wohlfühlen im Schlafzimmer einlädt. Die bietet er ebenfalls an.

Im Nebengebäude steht nach wie vor eine Bettfedernreinigungsmaschine, mit der Kissen und Decken gereinigt oder neu gefüllt werden. Mittlerweile kann die Maschine niemand mehr warten. Bei Problemen ruft Deisler den letzten Bettfedereinigungsmechaniker Deutschlands an, der bereits in Rente ist. Mit dem Headset klemmt er sich selbst unter die Maschine und lauscht den Anweisungen.

Ur-Ur-Ur-Großvaer von Thomas Deisler eröffnete den Laden in Gundelfingen

Die Kunden und Kundinnen schätzen die Tradition und kaufen teilweise seit Jahrzehnten hier ein. Seit der Übernahme des Jüngsten schlafen Personen bis aus St. Gallen, Darmstadt und in Österreicher Ferienhäusern auf Deisler Matratzen. Dabei fing alles ganz anders an, mit Kaffee, Kümmel und Stoffen. Thomas Deisler zieht ein altes Geschäftsbuch aus einer Kiste und zeigt auf die entsprechende Seiten. In der Kiste liegen weitere Zeitdokumente, Zeitungsartikel, ehemalige Logos auf Dias und schwarz-weiß Fotos.

Thomas Deisler vor dem Geschäftsbuch des Firmengründers aus dem Jahr 1842. Heute wird nur noch mit Tablet gearbeitet. Foto: Susanne Klöpfer

Die Geschichte der Geschäftsmänner reicht in der Familie Deisler weit zurück. Cornelis Deisler baute 1876 ein großes Lagerhaus mit Kaffeerösterei, errichtete 1890 das noch bis heute bestehende Geschäftshaus. Sein Sohn Philipp Deisler führte das Unternehmen durch zwei Weltkriege, begann 1965 mit der Bettenfederreinigung. Wiederum Nachfolger Josef Deisler baute große Schaufenster ein und erweiterte das Sortiment. Cornelis Deisler modernisierte abermals 2009 die Geschäftsräume um und installierte eine neue Bettfedernreinigungsmaschine.

Deisler treibt in der sechsten Generation die Digitalisierung voran

Unter den Gemälden der Ahnen sitzt nun Thomas Deisler – die sechste Generation. Und er strotzt wie seine Vorgänger vor Energie und Ideen. Damals habe er Druck verspürt, als es darum ging, wer von den Geschwistern das Geschäft übernimmt. Er erinnert sich, wie alle gemeinsam am Esstisch sitzen und gefragt werden – vom Ältesten bis zum Jüngsten, ihm. Er konnte es sich als einziger vorstellen.

Seit fünf Jahren beweist sich Deisler nun als Chef. Sein Vater arbeitete noch mit einer Teilzeitkraft, sein Sohn hat mittlerweile elf Angestellte. "Es macht mir Freude, wenn man das Thema Schlaf ganzheitlich sieht", sagt er. Und das, obwohl er nicht wirklich Lust verspürt hatte, Matratzen zu verkaufen. Mittlerweile berät er als ausgebildeter Schlaf-Coach unter anderem die Fußballer des FC Heidenheim und junge DFB-Trainer. Er findet: "Schlaf wird echt unterschätzt."

Moderne Technik und gute Beratung im Gundelfinger Bettengeschäft

Neben der Spezialisierung auf Schlaf sieht Deisler die Digitalisierung als seine Aufgabe. Gearbeitet wird nur noch auf Tablets, die Abläufe sind optimiert. Anstatt viele Bestell-, Auftrags- und Lieferscheine abzuheften, braucht es nur noch wenige Klicks. Ein Konzept das Deisler überlegt, auch anderen Gundelfinger Unternehmen anzubieten. Letztendlich macht für ihn allerdings nicht Technik, sondern Beratung ein modernes Bettengeschäft aus: "Wir sind Kümmerer, wir hören zu und lösen Probleme."

Jetzt wird erst einmal gefeiert – das um ein Jahr verspätete 180. Jubiläum des Traditionsgeschäftes in Gundelfingen.