Das Gundelfinger Montessori-Kinderhaus bekommt mehr Platz

Das Montessori-Kinderhaus in Gundelfingen soll wachsen. Bürgermeister Dieter Nägele erklärt bei der Stadtratssitzung am Donnerstag, dass das Thema schon einige Jahre vor seinem Amtsantritt auf der Tagesordnung stand: „Es beschäftigt den Stadtrat schon seit vier Jahren.“ Nach ersten Überlegungen im Jahr 2020 wurden Anfang des Jahres 2022 verschiedene Planungsvarianten von der beauftragten Planungsgruppe Lehni aus Lauingen vorgestellt, so Nägele. Gewonnen habe die Variante „3B“, die im Erdgeschoss einen neuen Speiseraum mit knapp 50 Quadratmetern, einen Gang direkt daneben und die Überdachung des Fußwegs zum Schlafsaal im Nebengebäude beinhaltet. Im Obergeschoss soll zudem ein Therapieraum, rund 14 Quadratmeter groß, und ein Personalraum mit 37 Quadratmetern den Bestehenden ersetzen.

Denn nicht nur die Anzahl der Kinder, sondern auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei seit der Eröffnung im Jahr 1995 gravierend gestiegen, erklärt die Leiterin der Einrichtung Heidemarie Hitzler den Ratsmitgliedern. Statt sieben, wie vor 29 Jahren, arbeiten dort heute 28 Personen. Die bestehenden Personalräume böten demnach nicht genug Rückzugsorte für alle Angestellten. Die Anzahl der Kinder ist laut Hitzler von 75 auf mehr als 130 angestiegen. Gegessen werde, stand jetzt, „überall im Kinderhaus“, sowohl innen als auch außen. Architekt Michael Lehni ergänzt, dass den Kindern in einem Speiseraum besser „eine gewisse Esskultur“ beigebracht werden könne.

Das Gundelfinger Montessori-Kinderhaus wird rund 600.000 Euro kosten

Knapp 600.000 Euro werde der Umbau kosten. „Die Preisentwicklung hat sich beruhigt“, sagt Lehni, der Startzeitpunkt sei demnach gut. Rathauschef Nägele erklärt, dass Gundelfingen mit Fördermitteln in Höhe von 225.000 Euro rechnen könne, es blieben also rund 370.000 Euro für die Stadt. Der Stadtrat beschließt die weitere Planung einstimmig. Die Verantwortlichen stellen eine Ausschreibung der Aufträge für die Umbauten Anfang 2025 in Aussicht.

Eine weitere Sanierung ist für ein Wohnhaus an der Gundelfinger Stadtmauer geplant. Laut Bürgermeister Nägele handele es sich um ein „sehr altes, verfallenes Gebäude“, das nicht mehr bewohnbar sei. Die Deckenhöhe betrage gerade einmal 1,80 Meter, das sei „nicht mehr zeitgemäß“. Der Eigentümer möchte einen Teil abreißen, zwei Wohneinheiten mit einem Carport auf dem Nachbargrundstück bauen und einen Teil der Stadtmauer freilegen, der vom bestehenden Gebäude verdeckt wird. Das Dach werde flacher als bisher ausfallen, da die Deckenhöhe in jedem Geschoss auf 2,1 Meter erhöht werden soll. Zudem werde in einer kleinen Baulücke zwischen diesem und dem Nachbargebäude der Eingangsbereich entstehen, diese werde somit geschlossen. Der Gundelfinger Stadtrat stimmt dem Vorhaben einstimmig zu.

Auch die Stadt Gundelfingen muss der Fusion der Sparkassen Dillingen-Nördlingen und der Sparkasse Donauwörth zustimmen. Mit der größte Grund für die geplante Verschmelzung sei laut den Vertretern der Bank Personalmangel, insbesondere durch viele Renteneintritte in den kommenden Jahren. Wie alle anderen Trägerkommunen bis dato stimmt auch die Stadt Gundelfingen für die Fusion zur Sparkasse Nordschwaben.