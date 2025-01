Events, Feste und Märkte: Das ist 2025 in Gundelfingen los

In Gundelfingen stehen 2025 wieder zahlreiche Feste, Konzerte und weitere Veranstaltungen an, die Menschen aus der ganzen Region anlocken werden. Darunter etwa die Verbrauchermesse GET, die sich im Zwei-Jahres-Turnus mit der WIR in Dillingen abwechselt, das „Mittelalterliche Spectaculum zu Gundelfingen“ in der Hander-Arena und das traditionelle Schnellefest, bei dem Musikvereine aus dem Landkreis Dillingen auftreten.

