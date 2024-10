Lichter, Shows und Rabatte: Das erwartet Besucher beim Canldelight-Shopping

Bunte Stände, leuchtende Kürbisse und Kerzenschein, wohin das Auge auch blickt: Das Candlelight-Shopping in Gundelfingen mit offenen Ladentüren, Live-Musik und zahlreichen Showeinlagen geht in diesem Jahr in die dritte Runde. Am Freitag, 25. Oktober, geht es um 17 Uhr in der Innenstadt los. „Ein Highlight ist, dass an allen Standorten der Händler Auftritte stattfinden“, sagt Bernhard Schalk, der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus dem ganzen Landkreis Dillingen und darüber hinaus, etwa Country-Linedance aus Steinheim, Body-Stretch-Einlagen aus Giengen oder Hip-Hop-Vorführungen aus Günzburg. Unterhaltung aus Gundelfingen ist natürlich auch geboten, etwa mit der Showtanzgruppe Spice oder dem Lichtertanz des Montessori-Kinderhauses St. Franziskus.

Icon Galerie 10 Bilder Shoppen bei Kerzenschein, Musik, Kinderschminken und vieles mehr: Hier kommen unsere Impressionen vom Candlelight-Shopping in Gundelfingen.

In den Gundelfinger Geschäften, die laut Veranstalter „in ein Lichtermeer“ verwandelt werden, gibt es den ganzen Freitag Rabattaktionen, erklärt Schalk, nicht erst am Abend. Wenn es dunkel wird, werden verschiedene Aktionen stattfinden, etwa das sogenannte „Rabattwürfeln“, bei dem die Augenzahl über die jeweilige Höhe der Vergünstigung entscheidet. Sofortgewinne wird es ebenfalls geben, auch ausgefallenere wie ein zufälliges Gratis-Gemüse. Da die Ladengeschäfte um 20 Uhr schließen müssen, beginnt um diese Zeit die Aftershow-Party mit Live-Musik am Rathaus.

Kulinarik und Live-Musik bei Kerzenschein in der Gundelfinger Innenstadt

Die Gaststätten und Restaurants in Gundelfingen kümmern sich laut Schalk um den Ausschank von Getränken und die Kulinarik. Um 20.30 Uhr beginnt die Feuershow von Brixle und ab 21 Uhr werden die Preise des Gewinnspiels ausgelost. Wer teilnehmen möchte, kann mit seinem Smartphone QR-Codes an platzierten Hotspots scannen und hat die Chance auf verschiedene Einkaufsgutscheine. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen allerdings darauf achten, um 21 Uhr zur Auslosung ans Telefon zu gehen.

„Wir erhoffen uns für dieses Jahr regen Zuspruch“, sagt der Vorsitzende der Gundelfinger Wirtschaftsvereinigung. Im vergangenen Jahr seien aufgrund des schlechten Wetters weniger Gäste vor Ort gewesen als erwartet. Für die diesjährige Veranstaltung malt er sich bessere Chancen aus. Idealerweise kämen wieder, wie beim ersten Mal 2022, rund 1000 Gäste in der Gundelfinger Innenstadt. „Noch mehr wären natürlich auch schön“, so Schalk.