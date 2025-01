Das ist für die „Närrischen Olympiade“ in Gundelfingen geplant

Seit dem 11. November 2024 ist der Historische Bürgerverein Gundelfingen (HBV), mit seiner Abteilung Brauchtum und Heimatpflege sowie der Interessengemeinschaft Gundelfinger Fasnacht, Mitglied im Bund Deutscher Karneval und im Regionalverband Bayerisch-Schwäbischer Fasnachtsvereine. Die närrischen Aktivitäten auf der oberen Bleiche bei der Walkmühle beginnen am Sonntag, 9. Februar, ab 14 Uhr mit dem Fasnachtssingen mit Anita & Marianne. Am Samstag, 15. Februar, ab 18 Uhr geht es mit dem Gugga-Musiktreffen „Festival der schrägen Töne“ im Innenhof der Walkmühle auf der Bleiche und urigem Stadelfasching mit Narrenparty weiter.

Am Gumpigen Donnerstag, dem 27. Februar, findet ab 11.11 Uhr das traditionelle Kesselfleischessen statt. Um 13.30 Uhr beginnt ein närrischer olympischer Wettkampf der regionalen Honoratioren und abends um 18 Uhr die Walpurgisnacht der Hexen mit großem Feuer. Ab 19 Uhr steigt Gumpen-Party für Jung und Alt. Dieses Jahr gibt es in Gundelfingen sogar zwei Narrenbäume – einen vor dem Rathaus und einen auf der Bleiche. Die vom Bauhof umfunktionierten Christbäume wurden mit dem Dekomaterial vom HBV zu Narrenbäumen umgestaltet.

Der historische Bürgerverein will mit seinen Veranstaltungen den Gundelfinger Fasching bereichern, Traditionen erhalten und sie an die nächste Generation weitergeben. Der Verein beteiligt sich auch in diesem Jahr mit dem Motto „Närrische Olympiade“ mit Fußgruppen und Fahrzeugen am Gundelfinger Faschingsumzug am Sonntag, 22. Februar. (AZ)