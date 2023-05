Der Bahnhof in Gundelfingen wird barrierefrei

Die Bahn möchte den Bahnsteig wie überall im Landkreis bis 2027 barrierefrei umbauen. Unsicher ist noch, was mit dem Zugang auf der Südseite Richtung Gewerbegebiet passiert.

Gundelfingen ist derzeit die einzige Stadt, die über einen beidseitigen Zugang zu den Bahnsteigen verfügt. Seitens der Bahn ist man nun bereit, die Planung für den barrierefreien Um- und Ausbau in Auftrag zu geben. Bei einem Termin vor Ort haben die Vertreter von DB Station und Service, Willi Jörg und Sophie Steger, die Planungsabsichten seitens der Bahn dem zweiten Bürgermeister Roman Schnalzger erläutert, wie es in der Pressemitteilung aus dem bayerischen Landtag heißt. Beim Termin, der auf Initiative von Stimmkreisabgeordneten Georg Winter stattfand, war die Regierung von Schwaben mit Olaf Weller und Johannes Rauner sowie Kreisrat Manuel Knoll vertreten.

Der Bahnhof in Gundelfingen soll barrierefrei werden

Die entscheidende Frage ist, ob der Zugang auf der Südseite Richtung Gewerbegebiet ebenfalls barrierefrei geplant und umgestaltet wird. Für diesen zweiten Zugang ist die Stadt Gundelfingen zuständig. Dem Vertreter der Stadt, zweiter Bürgermeister Roman Schnalzger, wurde beim Ortstermin das Angebot unterbreitet, dass sowohl die Planung als auch der barrierefreie Umbau über das bayerische Finanzausgleichsgesetz gefördert werden kann.

Beim Ortstermin am Bahnhof sprachen (von links) Olaf Weller, Sophie Steger, Kreisrat Manuel Knoll, zweiter Bürgermeister Roman Schnalzger, Willi Jörg von DB Station und Service, Stimmkreisabgeordneter Georg Winter, Johannes Rauner von der Regierung von Schwaben über den barrierefreien Ausbau. Foto: Gabriele Deppner

Voraussetzung ist, dass die Stadt dazu eine Vereinbarung mit der Bahn abschließt. Dann könnte die Planung in einer Hand umgesetzt werden. In einem zweiten Schritt ließe sich das auch für den Umbau so regeln, dass ebenfalls die Stadt die Bahn beauftragt, die Maßnahme gemeinsam mit der vonseiten der Bahn geplanten Investition umzusetzen.

Alle Bahnhöfe im Landkreis Dillingen sollen bis 2027 barrierefrei werden

Stimmkreisabgeordneter Georg Winter erläuterte, dass es im Sinne der Donautalbahn und der besseren Akzeptanz des ÖPNVs im Landkreis Dillingen sinnvoll wäre, alle Haltepunkte zwischen Günzburg und Donauwörth barrierefrei zugänglich zu machen. Aktuell, so Winter, sind bereits die Bahnhöfe Tapfheim, Schwenningen und Blindheim barrierefrei erreichbar. Höchstädt soll Anfang 2024 barrierefrei sein, 2025 wird sich der Bahnhof Dillingen anschließen und spätestens ab 2027 sollen Lauingen und Gundelfingen barrierefrei werden.

Damit wäre der gesamte Abschnitt der Donautalbahn, einschließlich der beiden Fernbahnhöfe Günzburg und Donauwörth zu 100 Prozent barrierefrei. Kreisrat Manuel Knoll machte deutlich, dass derzeit in Bayern noch 50 Prozent diesen Status nicht haben. Insofern könnte sich der Landkreis bei Mitwirkung der betroffenen Donaustädte an die Spitze der Bewegung setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch