Der FC Gundelfingen rettet sich auf den allerletzten Drücker

Es hätte ins Bild gepasst. Die Fußballer des FC Gundelfingen lagen im Heimspiel gegen den SC Olching mit 0:1 zurück, es lief bereits die sechste Minute der Nachspielzeit und die erste Saisonniederlage in der Landesliga Südwest drohte. Da wurde Jonas Schneider im Strafraum gefoult, David Anzenhofer übernahm die Verantwortung – und scheiterte an SCO-Keeper Maximilian Hoffmann. Doch Anzenhofer hatte Glück, der abgewehrte Ball flog in seine Richtung und per Kopf beförderte ihn der Verteidiger doch zum 1:1 ins Netz.

Kleiner Dämpfer für Gundelfingen

Hinterher verriet Anzenhofer, dass er beim Schuss ins Grübeln geraten war. „Ich weiß, wohin du schießt“, hatte er gehört, deshalb wollte er seine Taktik ändern, das ging allerdings schief. Zum Glück für den FCG ohne Folgen, wobei das Unentschieden letztlich doch ein kleiner Dämpfer war.

Über weite Strecken hatten sie die Partie bestimmt, Olching zog sich mit zunehmender Spieldauer immer weiter zurück und wollte insbesondere nach dem Platzverweis für Alskandar Banipal (64.) nur noch das 0:0 über die Zeit bringen. Banipal hatte gleich noch den Gundelfinger Jeremias Seibold mit aus der Partie getreten. „Er hat mich mit gestrecktem Bein am Sprunggelenk getroffen“, meinte Seibold, der nur mit Hilfe den Weg zur Bank gefunden hatte und zeigte auf die lädierte, bereits geschwollene Stelle.

Kein gutes Spiel des FC Gundelfingen

„Es war kein gutes Spiel von uns. Vieles war zu ungenau, zu unkonzentriert“, meinte Cheftrainer Thomas Rudolph später, trotzdem wollte er spätestens in Überzahl mehr. Chancen waren durchaus vorhanden, doch dann gab es die eiskalte Dusche. Olchings Leon Heinzlmair startete aus der eigenen Hälfte, wurde nicht richtig attackiert und traf von der Strafraumkante zum 0:1. Rudolph reagierte, nutzte erstmals in dieser Saison alle Wechseloptionen. Zu der gehörte sogar er selbst, „obwohl das nicht geplant war.“ Olching verteidigte, verzögerte und nahm sich etliche Pausen, weshalb der wenig überzeugende Referee Michael Emmert sieben Minuten Nachspielzeit anzeigte. Die nutzte der FCG noch zum Ausgleich.

FC Gundelfingen: Werdich – Anzenhofer, Schröttle, Weichler – Schneider, Seibold (67. Alahmed), Braun, N. Sailer (79. Rudolph), N. Fink (79. Smolka) – Caravetta (79. Gumpinger), Wachs (57. Erten)

SC Olching: Hoffmann – Obermeier, Roth, Kalchner, Banipal – Batarilo-Cerdic, Niehaus, Sostmann (87. Luff), Heinzlmair – Bashota (67. Uhle), Ambrus (74. Herrmann)

Schiedsrichter: Emmert (TSV Flachslanden) Tore: 0:1 Heinzlmair (78.), 1:1 Anzenhofer (90.+6) Gelbe Karten: N. Sailer, Anzenhofer, Braun / Herrmann, Niehaus Zeitstrafe: – / Batarilo-Cerdic (90.+4) Rote Karte: Banipal (64./Olching) Bes. Vorkommnis: Anzenhofer (FC Gundelfingen) scheitert mit Foulelfmeter an TW Hoffmann (90.+6) Zuschauer: 325