Deutsche Titelfür zwei Damen vom Gundelfinger Fetzersee

In Halle/Saale starteten bei der deutschen Wasserski-Meisterschaft am Boot auch zwei junge Damen des WSC Fetzer-See: Laura Hillenbrand als Mitfavoriten in der offenen Klasse sowie Cornelia Hubal bei der U 21. Und beide kehrten mit Titel heim.

Einen spannenden Slalomwettkampf erlebte Cornelia Hubal. Trotz durchwachsenem Beginn in den Vorläufen erreichte Cornelia Hubal das Slalomfinale. Bei widrigen Bedingungen konnte sie die Startgeschwindigkeit nicht durchfahren. Es langte für sie aber trotzdem als Drittplatzierte zum Finaleinzug. Mit neuer persönlicher Bestleistung von zwei Bojen bei 55 Stundenkilometern fuhr sie nun deutlich stärker und damit zum ersten deutschen Meistertitel in ihrer Wasserski-Karriere. In der offenen Klasse konnte sie sich mit einer soliden Leistung von drei Bojen bei 52 Stundenkilometern ebenfalls den Einzug in das Finale feiern und beendete den Wettkampf mit einem vierten Platz knapp am Siegerpodest vorbei.

Drei Titel für die Gundelfingerin

Eine Traumwertung schaffte Laura Hillenbrand in der Kombination der offenen Klasse: 3000 Punkte und damit die Höchstwertung aus allen drei Disziplinen nach einem perfekten Wettkampf-Wochenende. So erreichte sie das Resultat: Als erste Disziplin startete Laura Hillenbrand im Trickski und musste sich hier nur der Trickspezialistin Claudia Langrock aus Halle geschlagen geben. Mit 2500 Punkten sicherte sie sich als beste Kombiniererin trotzdem die ersten 1000 Gesamtpunkte. Als Favoritin im Springen ließ sie in dieser Disziplin ebenfalls nichts anbrennen. Mit 33,00 und 31,70 Metern sprang sie der Konkurrenz davon – und hatte hier neben ihren ersten deutschen Meistertitel im Springen die nächste Höchstpunktzahl verbucht. In der letzten Disziplin Slalom zeigte Laura Hillenbrand sowohl im Vorlauf als auch im Finale Nervenstärke. Mit drei Bojen an der 14,25-Meter-Leine gewann sie den nächsten deutschen Meistertitel. Mit der Höchstpunktzahl in der Kombinationswertung war ihr auch der erste Platz in dieser Disziplin nicht zu nehmen. Als dreifache Meisterin kehrt sie damit an den Fetzer-See nach Gundelfingen zurück.

Gundelfinger Senior bei der WM

Nicht dabei bei den deutschen Meisterschaften war diesmal Anton Reitberger. Er bereitet sich in Frankreich bereits auf die Senioren-Weltmeisterschaft vor, die vom 1. bis 8. September in Sesena/Spanien stattfindet.

Ergebnisse: Cornelia Hubal: 1. Platz Slalom U21 Women (2 Bojen/18,25m-Leine/55 km/h), 4. Platz Slalom Open Women (2 Bojen/18,25m-Leine/52 km/h); Laura Hillenbrand (Open Women): 2. Platz Trickski (2.500 Punkte), 1. Platz Slalom (3 Bojen/14,25m-Leine/55 km/h), 1. Platz Springen (33,00 Meter und 31,70 Meter), 1. Platz Kombination (3.000 Punkte)