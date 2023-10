Gundelfingen

17:00 Uhr

Deutschlandweit einzigartig: So trainiert man mit der VR-Brille im Fitnessstudio

Fitnessstudio-Besitzer Christian Deisler bietet VR-Sporttraining in seinem Studio in Gundelfingen an.

Plus Im Premio Fitness in Gundelfingen bietet Trainer Christian Deisler seit neustem auch Workouts und Spiele mit der VR-Brille an. Ein Besuch vor Ort.

Von Susanne Klöpfer

Laute Beats, bunte Würfel, die in einem futuristischen Raum auf einen zufliegen, die man mit Lichtschwertern zerteilt – so sieht nicht der neue Star Wars Film aus, sondern Sporttraining im Fitnessstudio in Gundelfingen. Im Premio Fitness bietet Inhaber Christian Deisler seit einigen Wochen Training mit Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen) an – was bisher einzigartig in Deutschland ist.

Eine VR-Brille simuliert mit zwei Bildschirmen das echte Sehen. Das Gehirn setzt die Bilder zu einem dreidimensionalen Bild zusammen. Diese Technik benutzt nun das Fitnessstudio für Trainingseinheiten. Setzt man die etwa ein Kilogramm schwere Brille mit Kopfhörern auf, können verschiedene Spiele, Tanzeinheiten, Meditation und Fitnesstrainings gewählt werden. Die Steuerung funktioniert über zwei Controller, optional auch mit zusätzlichen Gewichten, die man in den Händen hält. Das Studio arbeitet dafür mit einer Firma zusammen, die mit Virtual Reality Lösungen für den Industriebereich findet. Bisher werde nur in Regensburg in einem Fitnessstudio mit den VR-Brillen als Trainingsmethode experimentiert, so Christian Deisler.

