Gundelfingen

vor 17 Min.

Die Gundelfinger Salzgrotte bleibt vorerst geschlossen

Plus 120 Zentimeter hoch stand das Wasser in den Kellerräumen. Die Salzsteine haben sich abgelöst und sind regelrecht geschmolzen. Inhaber Andreas May geht von Monaten aus.

Von Dominik Bunk

120 Zentimeter. So hoch stand das Wasser in den Kellerräumen von Andreas May in Peterswörth. Er ist der Inhaber der Gundelfinger Salzgrotte, die sich durch die Überschwemmung zu einem großen Teil einfach aufgelöst hat. "Es war komplett überflutet", sagt er. An den Wänden waren große, rötlich schimmernde Salzziegel eingelassen, die das Bild der Grotte prägten. Die haben sich durch die hohe Feuchtigkeit, sowohl direkt als auch die in der Luft, abgelöst. "Im Minutentakt sind sie gefallen. Man hat es jedes Mal plumpsen gehört", sagt der Peterswörther. "Im Wasser haben sie sich vollständig aufgelöst." Und damit tue sich ein weiteres Problem auf. Denn Salzwasser richtet am Mauerwerk noch mehr Schaden an als pures, erklärt May, eines von vielen Hochwasser-Opfern im Landkreis Dillingen.

24 Bilder Diese Fotos vom Dienstag zeigen das Ausmaß der Überschwemmungen im Landkreis Dillingen. Foto: Stadt Höchstädt

Übrig bleibt ein Haufen Salzsteine, der in der Mitte des Raums liegt. An den Wänden sieht man, wo sie zuvor befestigt waren. Der Boden, der zuvor von einer dicken Salzkruste überzogen war, ist jetzt blank und hat dieselbe Farbe wie die Wände. Am Holz eines Schaubilds an der Wand ist zu erkennen, dass das Salzwasser Ablagerungen hinterlassen hat. Lediglich die dreidimensional gestaltete Decke, die an eine Tropfsteinhöhle erinnert, ist größtenteils erhalten geblieben.

