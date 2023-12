Gundelfingen

06:00 Uhr

Die "Puppenmama" stellt ihre Porzellanpuppen in Gundelfingen aus

Plus Die handgefertigten Porzellanpuppen der Glötterin Elfriede Günther gibt es im Bleichestadel zu bestaunen. Nun verkauft die 72-Jährige ihre Werke und spendet den Erlös.

Von Susanne Klöpfer

Die "Puppenmama" Elfriede Günther achtet auf jedes Detail. Die 73-Jährige zupft hier den Rock einer Puppe zurecht, richtet dort die Haare, befestigt eine heruntergefallene Stoffnikolaus-Figur wieder am Tannenzweig. Drei Wochen lang hat die Glötterin zusammen mit ihrem Mann Georg die Ausstellung im Bleichestadel anlässlich des Weihnachtsmarkts in Gundelfingen gestaltet. Überall lässt sich etwas entdecken, ob eine Pippi-Langstrumpf-Puppe, die frech auf einem Heuballen thront, das Feuer, das im kleinen Puppenhaus neben einem Püppchen auf dem Schaukelstuhl lodert oder eine Babypuppe, die unglaublich echt wirkt.

Günther fertigt und gestaltet die Porzellanpuppen seit 40 Jahren selbst. Angefangen hat für die Glötterin alles so richtig mit Wochenendkursen bei einer Puppenmacherin aus dem Landkreis Burgau. Dort traf sie auf Frauen, die ihre Faszination teilten und erlernte dort das Handwerk. "Das ist fast eine Sucht", sagt die 73-Jährige mit weißem Kurzhaarschnitt und moderner Brille und blickt verschmitzt auf ihre aufgebauten Werke. Insgesamt 50 Puppen hat die gelernte Schneiderin angefertigt, jede davon hat ihre eigene Geschichte. Für Handarbeit und Dekoration konnte sich Günther schon immer begeistern. Oft arbeitete sie bis in die späte Nacht hinein an ihren Ideen. "Andere sitzen vor dem Fernsehen, ich habe immer daran gearbeitet."

