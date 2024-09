Diebe werfen in Gundelfingen mit Gullydeckel Supermarkt-Tür ein

Ein Einbruch in Supermarkt ist am Sonntag gegen 3.15 Uhr in einen Supermarkt in der Lauinger Straße in Gundelfingen verübt worden. Über den Polizeinotruf ging der Alarm ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die bislang unbekannten Täter mittels eines zuvor aus der Straße aufgehobenen Gullydeckels das Glas einer Seitentüre eingeworfen hatten.

Vermutlich stahlen die Unbekannten in Gundelfingen Alkohol

Aus dem Verkaufsbereich wurden anschließend vermutlich diverse Alkoholika gestohlen. Der Beuteschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter Telefon 09071/560 erbeten. (AZ)