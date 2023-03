Der Kandidat der Freien Wähler hat sich in der Stichwahl gegen Manuel Bahmann von der CSU durchgesetzt.

Der Name des neuen Bürgermeisters in Gundelfingen steht fest: Dieter Nägele ( Freie Wähler Gundelfingen) hat bei der Stichwahl am Sonntag mit 62,8 Prozent der Stimmen gewonnen. Manuel Bahmann ( CSU) erhält 37,2. Im ersten Wahlgang hatten sich die zwei gegen die drei weiteren Kandidaten Roswitha Stöpfel (Grüne), Niklas Junkermann ( SPD) und Günthter Ruck (parteilos) durchgesetzt. Den größten Anteil der Stimmen erhielt damals Nägele mit 41,7 Prozent, Bahmann landete hinter ihm mit 25,7 Prozent.

Wahlberechtigt waren im zweiten Wahlgang in Gundelfingen 5944 Personen. Von den Stimmberechtigten haben 1620 Bürger und Bürgerinnen per Briefwahl abgestimmt. Weitere Informationen folgen in Kürze. Lesen Sie den Wahltag im Liveblog nach:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Noch mehr Informationen zur Bürgermeisterwahl in Gundelfingen finden Sie hier: