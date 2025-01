Drei Autos bei Unfall nahe Gundelfingen beschädigt

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Personenkraftwagen ist es am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße B 16 bei Gundelfingen gekommen. Gegen 9.45 Uhr befuhr ein 70-jähriger Autofahrer die Bundesstraße in Richtung Günzburg. Auf Höhe der Fetzer-Seen wollte er nach links in einen gegenüberliegenden Wirtschaftsweg abbiegen, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er seinen Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 36-jähriger Fahrer musste ebenfalls abbremsen und kam hinter dem Wagen des 70-Jährigen zum Stehen. Eine 38-jährige Autofahrerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihr auf. Der wiederum wurde auf das Auto des 70-Jährigen geschoben. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 8000 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Die 38-Jährige und ihre 14-jährige Beifahrerin wurden per Rettungswagen zur Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. (AZ)

